Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi (EÜ) Biyomalzemeler ve 3 Boyutlu Biyoarafazlar (EBioPhase) ekibinin hazırladığı “Omurilik Hasarında Glial Skar Patofizyolojisine Yönelik Hibrit Ekstraselüler Veziküllerle Fonksiyonelleştirilmiş Nanolifli Doku İskelelerinin Etkisinin İncelenmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK’ın 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Çok disiplinli araştırma ekibi

EÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aylin Şendemir liderliğinde yürütülecek projede; EÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Yiğit Uyanıkgil, EÜ Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü’nden Doç. Dr. Güliz Ak Demiröz ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ezgi Turunç Özoğlu araştırmacı olarak yer alacak.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Doç. Dr. Şendemir’i makamında ağırlayarak tebrik etti ve proje ekibine başarılar diledi.

“Omurilik hasarına yeni tedavi yaklaşımı”

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Aylin Şendemir, ekibin daha önce Avrupa Birliği (M.Era-Net) projesi kapsamında kişiye özel tedavilerin test edilmesini sağlayan deneysel bir model geliştirdiğini hatırlattı. Yeni projeyle bu modelin üzerine biyomalzemelere dayalı yeni bir tedavi yaklaşımı eklemeyi planladıklarını belirten Şendemir şunları söyledi:

“Omurilik hasarı sonrası bölgede ortaya çıkan ve sinir iyileşmesini engelleyen enflamatuar mikroçevrenin baskılanması için bitkisel kaynaklı vezikülleri yeniden biçimlendirerek hedefe yönelik ilaç taşıyıcı olarak kullanmayı amaçlıyoruz. Proje sonuçlarının omurilik hasarı tedavisine yeni bir boyut kazandırmasını ve geliştirilecek hedefleme yönteminin pek çok farklı hastalıkta kullanım potansiyelinin değerlendirilmesini bekliyoruz.”