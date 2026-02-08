Son Mühür/ Beste Temel - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gaziemir Şubesi, derneğin Türkiye genelindeki 100 şubesiyle birlikte eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. 7 Şubat 2026 günü saat 14.00’te yapılan açıklamalarda, emekli astsubayların tazminat ve özlük haklarına ilişkin talepler kamuoyuyla paylaşıldı.

“Hak verilmez, alınır”

TEMAD adına yapılan açıklamada, derneğin kuruluşundan bu yana tazminat, özlük, eğitim, sosyal ve kültürel haklar için mücadele verdiği vurgulandı. Astsubayların gösterge rakamları, öğrenim dereceleri ve mesleki statülerine ilişkin taleplerin uzun süredir gündemde olduğu belirtildi. Daha önce çıkarılan torba yasalardan tazminat düzenlemelerinin geri döndüğü hatırlatılarak, bu konuda yoğun bir mücadelenin sürdüğü ifade edildi.

Siyasi destek vurgusu

Açıklamada, taleplerin çözümü için siyasi partiler ve liderlerle temas kurulduğu, konunun Cumhurbaşkanlığı makamının takdirinde olduğu dile getirildi. Bu kapsamda diplomatik tüm yolların kullanılmaya devam edeceği kaydedildi.

TEMAD yönetimi, emekli astsubaylara derneğe sahip çıkma çağrısında bulundu. Üye sayısının artırılmasının siyasi ve toplumsal etki açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak, “Birlik olunursa sorunların aşılacağı” mesajı verildi.

Meydanlarda hak arama vurgusu

Son bir yıllık süreçte hak arama mücadelesinin yalnızca masada değil meydanlarda da sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, 15 Temmuz 2025’ten bu yana dokuz kez kitlesel eylem yapıldığı hatırlatıldı. Öncelikli taleplerin tazminatların ödenmesi ve astsubay okullarının dört yıllık lisans düzeyine çıkarılması olduğu ifade edildi.

Tandoğan çağrısı

TEMAD, bir sonraki büyük eylemin 28 Mart 2026 Cumartesi günü saat 13.00’te Ankara Tandoğan Meydanı’nda yapılacağını duyurdu. Açıklamada, tüm emekli astsubaylar ve aileleri bu buluşmaya davet edildi.

“TEMAD bir çatıdır”

Açıklamada, TEMAD’ın 64 yıllık geçmişiyle kurumsal bir yapı olduğu vurgulandı. Dernek yönetimlerinin eleştirilebileceği ancak bunun saygı çerçevesinde yapılması gerektiği ifade edildi. TEMAD’ın yıpratılmasına yönelik girişimlere karşı durulacağı kaydedildi.

“Artık oyalamaya tahammül yok”

TEMAD, emekli astsubayların insanca yaşam taleplerinin daha fazla ertelenmemesi gerektiğini belirtti. Yıllar önce verilen sözlerin tutulması çağrısında bulunulan açıklama, birlik ve dayanışma mesajıyla sona erdi.