Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kuyumcular Odası’nın genel kurulu, beklendiği gibi yüksek tansiyonla başladı. Hafta başından bu yana başkan adayları arasında karşılıklı açıklamalarla sertleşen atmosfer, seçimlerin yapılacağı salona da yansıdı.

Buyrukçu'nun ve Baransel'in taraftarları arasında gerginlik

Mevcut Başkan Murat Kurtuluş Buyrukçu ile başkan adayı Turgay Baransel’i destekleyen gruplar arasında genel kurul öncesinde sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede yükselen gerilim, tarafların ve görevlilerin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden kontrol altına alındı.

Salonda güvenlik önlemleri artırıldı

Yaşanan gerginliğin ardından genel kurul çalışmaları planlandığı şekilde sürdürülürken, olası yeni tartışmaların önüne geçmek amacıyla salondaki güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Seçim sürecinin daha sakin bir ortamda tamamlanması için yetkililerin süreci yakından izlediği kaydedildi.