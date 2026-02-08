Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanatı kentin farklı mekânlarında İzmirlilerle buluşturma çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Kültür AŞ ve İZDENİZ AŞ iş birliğiyle düzenlenen “Blues on Blues”, körfez manzarası eşliğinde blues tutkunlarına farklı bir deneyim sunacak.

Körfezde Blues gecesi

Konser, 21 Şubat Cumartesi günü saat 19.30’da Konak İskelesi’nden hareket edecek Bergama Vapuru’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca vapurda yiyecek ve içecek servisi yapılacak; dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesine izin verilmeyecek.

Bilet uygulaması

Etkinliğin biletleri online satış kanalları üzerinden temin edilecek. Online bilet alan katılımcılar, kendilerine iletilecek QR kodlu biniş kartı ile gemiye giriş yapabilecek.