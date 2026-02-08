Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, İzmir Kuyumcular Odası Genel Kurulu’nda kürsüden önemli açıklamalarda bulunarak, kentte tamamlanan oda seçimleri ve yapılacak seçimlerle ilgili son durumu paylaşarak, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yalçın Ata: İzmir’in gözü kulağı burada

Kürsüden gerçekleştirdiği konuşmasında İzmir’in gözü kulağının bu seçimde olduğunu kaydeden İESOB Başkanı Yalçın Ata, “İzmir’in gözü kulağı burada, Pazar günü ve sabah olmasına rağmen ciddi bir kalabalık var. Hazirun’un az olmasına rağmen bu kadar kalabalık, mevcut yönetimi kutluyorum.

Kuyumcular çok özel bir meslek, bizim için en önemli odalardan birisi burasıdır. Bugün yolumuz Allah nasip ederse Bergama’da bitecek, bugün yoğun bir programımız ve tempomuz var. Böyle yoğun bir tempoda esnaf teşkilatı seçimlerinin tamamlamaya çalışıyor.”

“Güzide teşkilatımız Mart’ın sonunda seçim sürecini tamamlamış olacak”

Son olarak, esnaf seçimlerinin son durumuyla ilgili bilgi veren ve Mart ayının sonunda bütün seçimlerin sonuçlanacağının altını çizen Başkan Ata, şu ifadeleri kullandı:

“Teşkilatımızda 128 tane odamız var, biz önümüzdeki hafta 105 tane odamızın seçimi bitmiş olacak önümüzde Ramazan var orada da bir kaç odamızın seçimi var. Güzide teşkilatımız Mart’ın sonunda seçim sürecini tamamlamış olacak. Ondan sonra büyük seçimimiz olacak o seçimimize de herkesi bekliyoruz. “