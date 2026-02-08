İzmir’de geçtiğimiz yıl meydana gelen ve Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan’ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan trafik kazasına dair adli süreç netleşti. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz incelemelerin ardından, yaya halindeki Kayhan’a çarpan kamyonetin sürücüsü Talip B. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, sanık için 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sürücünün savunması: "Ses duyamadım, kazayı jandarmadan öğrendim"

Davanın detaylarının yer aldığı iddianamede, 76 yaşındaki sürücü Talip B.’nin ifadeleri dikkat çekti. Yaşından dolayı aracı oldukça yavaş sürdüğünü iddia eden sanık, kaza anında yolda herhangi bir yaya görmediğini savundu. Seyir halindeyken aracın kasasındaki su bidonlarının gürültü yaptığını belirten sürücü, çarpma sesini duymadığını öne sürdü. Olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki jandarma kontrol noktasında durdurulan Talip B., birine çarptığını ancak ekiplerden öğrendiğini iddia etti. Yapılan teknik incelemelerde sürücünün alkolsüz olduğu saptanırken, aracın far ve aynalarındaki hasarların kaza kaynaklı olduğu tutanaklara geçti.

Adli tıp raporu: Sürücü asli kusurlu, kayhan kusursuz

Kazanın oluş şeklini aydınlatmak amacıyla İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan kusur raporu, iddianamenin en kritik dayanaklarından birini oluşturdu. Raporda, sürücü Talip B.’nin şerit değiştirme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle "asli kusurlu" olduğu, hayatını kaybeden Mustafa Kayhan’ın ise herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı tescillendi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen trafik ekipleri, sanığın Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı hareket ederek güvenli sürüş disiplininden koptuğuna dikkat çekti.

Otopsi raporu ölüm nedenini belirledi

Mustafa Kayhan’ın vefatına dair hazırlanan otopsi raporunda, 56 yaşındaki bürokratın ölüm nedenine dair ayrıntılar paylaşıldı. Raporda, çarpmanın etkisiyle oluşan genel beden travmasının yanı sıra kafa ve iç organ yaralanmalarının Kayhan’ın yaşamını yitirmesine yol açtığı kaydedildi. Seferihisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın trafik kurallarına uyma ve azami dikkat gösterme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle hazırlanan dosyayı kabul ederek yargılamanın önünü açtı.

Olayın geçmişi ve kaza anı

Hafızalarda tazeliğini koruyan kaza, 1 Nisan 2025 tarihinde Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana gelmişti. Talip B. idaresindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonet, yol kenarındaki yaya Mustafa Kayhan’a çarparak ağır yaralanmasına sebep olmuştu. Hastaneye kaldırılan Kayhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kazanın ardından tutuklanan sürücü, bir aylık cezaevi sürecinin ardından 30 Nisan 2025’te serbest bırakılmıştı. Şimdi gözler, Seferihisar’da görülecek olan ceza davasına çevrildi.