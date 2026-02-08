Son Mühür/ Osman Günden - İzmir iş dünyasının köklü sivil toplum örgütleri arasında yer alan Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği (EGEPLASDER), 25’inci yılına genel kurul süreciyle girdi. Genel kurul, 12 Şubat’ta Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni hizmet binasında bulunan Meclis Salonu’nda yapılacak.

Genel kurulda tek aday mesajı

2020 yılından bu yana EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Şener Gençer, bir dönem daha aday olduğunu duyurdu. Kurumsal üye sayısının 124’e ulaştığını belirten Gençer, derneğin plastik sektörünün en etkin sivil toplum kuruluşları arasında yer aldığını ifade etti.

Sektörde güçlü temsil

EGEPLASDER’in Plastik Sanayicileri Federasyonu’nda bir başkan yardımcısı ve bir yönetim kurulu üyesi düzeyinde temsil edildiğini aktaran Gençer, üye firmaların Ege Bölgesi Sanayi Odası bünyesinde 24, 25 ve 26’ncı Meslek Komiteleri ile İzmir Ticaret Odası 75’inci Plastik Meslek Komitesi’nde etkin şekilde yer aldığını kaydetti.

“Dayanışma ruhunu büyüteceğiz”

Şener Gençer, altı yıldır sürdürdüğü görevi meslektaşlarının talebi doğrultusunda bir dönem daha devam ettirme kararı aldığını belirtti. Ur-Ge ve Kümelenme çalışmalarıyla sektöre değer katan projelerin sürdüğünü vurgulayan Gençer, yeni dönemde bu projelerin somut sonuçlarını görmeyi hedeflediklerini ifade etti. Dayanışma ruhunu güçlendirerek ortak akıl ve iş birliğiyle sektörü daha ileriye taşımak istediklerini dile getirdi.

Genel kurula özel konferans

Genel kurul toplantısı kapsamında Türk plastik ve petrokimya sektörlerine yönelik özel bir konferans da düzenlenecek. Gazeteci Serkan Aksüyek moderatörlüğünde gerçekleşecek konferans, genel kurulun ardından 16.00–17.00 saatleri arasında yapılacak. Konferansta Dr. Mevlüt Çetinkaya ile ChemOrbis CEO’su Alp Fehmi Özdenler konuşmacı olarak yer alacak.

Şener Gençer kimdir

1960 yılında İzmir’in Bayındır ilçesinde doğan Şener Gençer, eğitimini Bayındır’da tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü’nden mezun oldu.

İş hayatına ailesinin ticari faaliyetleriyle adım atan Gençer, 1982 yılında İZBAY Ticaret firmasını kurdu. 1992 yılında İleri Plastik’i kurarak plastik film imalatına başladı. Torbalı Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Çağ Plastik’in kurucusu olan Gençer, plastik sektöründe uzun yıllardır aktif rol aldı.

2001–2020 yılları arasında EGEPLASDER Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Gençer, 2020 yılından bu yana derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Plastik Sanayicileri Federasyonu’nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda meclis ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Gençer, halen EBSO 24’üncü Plastik Ambalaj Meslek Komitesi Başkanlığı görevini sürdürüyor. Sosyal sorumluluk alanında da aktif çalışmaları bulunan Gençer, evli, iki çocuk babası ve üç torun dedesi.