Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, Avrupa Birliği projesi kapsamında kentteki üniversite öğrencilerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Yaklaşık 30 öğrenci, iletişim ve medya alanlarında yoğunlaştırılmış eğitimden geçti.

Avrupa Birliği projesi İzmir’de hayata geçti

İzmir’de gerçekleştirilen eğitim programı, Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen bir proje kapsamında uygulandı. Programın temel amacı, gençlerin iletişim alanındaki yetkinliklerini artırmak, kamu kurumlarının işleyişi hakkında farkındalık kazandırmak ve medya okuryazarlığı bilincini güçlendirmek oldu.

Gençlere İzmir’den profesyonel iletişim eğitimi

Eğitim süreci boyunca öğrencilere, alanında uzman akademisyenler, gazeteciler ve kamu iletişimi profesyonelleri tarafından seminerler verildi. Derslerde; stratejik iletişim, kamu diplomasisi, basın etiği, dezenformasyonla mücadele ve dijital medya kullanımı gibi güncel konular ele alındı.

Eğitim sonunda sertifika töreni düzenlendi

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. İzmir İletişim Başkanlığı yetkilileri, gençlerin kamu iletişimi alanında daha bilinçli ve donanımlı hale gelmesinin hedeflendiğini belirtti.