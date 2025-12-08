Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe, ISONEM Park’ta ağırladığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup olarak son haftalardaki çıkışını durdurdu. Stanimir Stoilov yönetiminde son 4 maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, bu sonuçla serisine veda etti.

Dört maçlık yükseliş bozuldu

Göztepe, Trabzonspor karşılaşmasına kadar ligde önemli bir ivme yakalamıştı. İzmir temsilcisi; Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Antalyaspor’u mağlup etmiş, Kocaelispor karşısında ise sahadan 1 puanla ayrılarak 4 maçlık bir yenilmezlik serisi oluşturmuştu. Ancak bordo-mavililer karşısında alınan yenilgi, bu olumlu tabloyu sonlandırdı.

ISONEM Park’taki ilk yenilgi

Bu sezon iç sahada oldukça sağlam bir görüntü çizen Göztepe, Trabzonspor maçına kadar evinde yenilgi yüzü görmemişti.

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahadaki 6 maçlık periyotta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek taraftarının desteğiyle çıkışını sürdürüyordu. Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyet, İzmir ekibinin bu sezon evindeki ilk kaybı oldu.

Aylar sonra iç sahada gol yediler

Stoilov’un öğrencileri, ISONEM Park’ta oynadığı son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Göztepe savunmasının bu istikrarlı performansı, Trabzonspor karşısında bozuldu. Bordo-mavililerden gelen iki gol, sarı-kırmızılıların uzun süredir süren “evde gol yememe” serisini de noktalamış oldu.

Sıradaki hedef toparlanmak

Karadeniz temsilcisi karşısında alınan yenilgi, İzmir ekibinde moral kaybına neden olsa da teknik heyet rotayı hemen bir sonraki maça çevirdi. Göztepe’nin hedefi, yeniden bir çıkış yakalayarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek.