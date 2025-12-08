Türkiye’nin Çanakkale iline bağlı Ayvacık ilçesinde bulunan Behramkale, antik Assos kentinin üzerine kurulmuş benzersiz konumuyla dikkat çekiyor. Ege Denizi'ne hâkim volkanik bir tepenin üzerinde yer alan köy, dik yamaçlara kurulu taş evleri ve tarihî dokusuyla hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Antik Assos’un mirası günümüze taşınıyor

Behramkale, M.Ö. 10. yüzyılda Mithymna kolonistleri tarafından kurulan Assos’un üzerinde yükseliyor. Bu kadim yerleşim, filozof Aristoteles’in felsefe okulu kurduğu yer olarak tarihin en önemli duraklarından biri kabul ediliyor. Aristoteles’in zooloji, biyoloji ve botanik üzerine yaptığı çalışmalar bu topraklarda şekillenmişti. Kentin çevresini saran ve bir kısmı hâlâ ayakta olan dört kilometrelik surlar, Assos’un geçmişte sahip olduğu askeri ve stratejik gücü gözler önüne seriyor.

Athena Tapınağı Behramkale'nin zirvesinde yükseliyor

Köyün en belirgin simgelerinden biri, Anadolu’nun en eski Dor tapınaklarından olan Athena Tapınağı. Tapınak, Ege Denizi’ni kucaklayan hâkim konumuyla ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor. Köyün tarihî taş evleri ve tapınakla bütünleşen mimari dokusu, Behramkale’yi hem arkeolojik hem de kültürel açıdan özel bir konuma taşıyor.

Modern yaşamın içindeki tarihî atmosfer korunuyor

Behramkale sadece antik kalıntılarıyla değil, günümüze uzanan yaşam biçimiyle de dikkat çekiyor. Antik kent üzerine kurulu köyde bulunan 150’den fazla taş ev, dar sokaklarla çevrili özgün bir yerleşim alanı oluşturuyor. Köy sakinleri hem yerel ürünlerle geçimini sürdürüyor hem de ziyaretçilere konaklama imkânları sunuyor. Bu yönüyle Behramkale, tarihle iç içe yaşayan nadir yerleşim alanlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Ege’nin Amalfi’si benzetmesi tesadüf değil

Behramkale’nin denize bakan volkanik yamaçları, Akdeniz’in ikonik Amalfi Sahili'ne benzer bir görsel şölen oluşturuyor. Köyü ziyaret edenler, antik Assos kalıntıları arasında ilerlerken hem tarihi rehber niteliğinde bir rota izliyor hem de Ege’nin dingin manzarasına tanıklık ediyor. Bu yönüyle Behramkale, sadece tarih tutkunlarının değil, manzara avcılarının da vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.