Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi’nde uygulanması planlanan “Güzeltepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci resmen başladı. Valiliğe sunulan Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 16. maddesi kapsamında incelenerek sürecin başlatılması uygun bulundu. Yaklaşık 211 bin metrekareyi aşan bir alanı kapsayan proje, Evka-2, Evka-6 toplu konutları ile Güzeltepe Kooperatif Evleri arasında, kentin çeperinde yer alıyor. Projeyle birlikte alanında çehresinin tümden değişmesi planlanıyor.

Yaklaşık bin 200 kişi ikamet ediyor

2016 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen bölgede yapılan tespitlere göre, imar planına aykırı şekilde inşa edilmiş 287 yapı ve 295 bağımsız birim bulunuyor. Söz konusu yapılarda ise yaklaşık bin 200 kişinin ikamet ettiği belirtiliyor. Bölge, geçmişte plansız ve mühendislik hizmeti almadan geliştiği için riskli yapılaşma açısından dikkati çekerken aynı zamanda altyapı, ulaşım ve sosyal donatı alanlarının yetersiz olduğu da biliniyor.

9 adada yeni yerleşim kurulacak

Projeyle birlikte toplam 2 bin 230 konut ve 130 ticari birimin inşa edilmesi planlanıyor. Alan, dokuz ayrı adaya ayrılacak ve bu adalardan dördünde ticari birimler de yer alacak. Ayrıca proje kapsamında sosyal ve kültürel tesis, aile sağlığı merkezi, okul, pazar yeri, otopark alanları ve yeni yeşil alanlar da oluşturulacak. Mevcut yeşil alanların korunacağı, buna ek olarak ağaçlandırma çalışmalarıyla bölgedeki yeşil dokunun artırılmasının hedeflendiği vurgulanıyor. Proje, sosyal altyapının güçlendirilmesini ve bölge sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yeni kamusal alanların oluşturulmasını amaçlıyor.

Zemin ve dere yatakları için özel önlemler

İZSU tarafından iletilen teknik görüşte, proje alanından Maltepe Deresi’nin yan kollarının geçtiği ve bölgede tersip bentlerinin bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle dere yataklarının korunması, yüzey sularının düzenli şekilde drenajının sağlanması ve hafriyat atıklarının kesinlikle dere alanlarına dökülmemesi şart koşuluyor. Taşkın ve erozyona karşı gerekli tüm tedbirlerin alınacağı da dosyada yer alan taahhütler arasında bulunuyor.

Yerinde dönüşüm, alternatif alan yok

Projenin, mevcut yerleşim dokusu içinde “yerinde dönüşüm” modeliyle uygulanacağı ve bu nedenle alternatif bir proje alanının belirlenmediği ifade ediliyor. Alanın yasal olarak kentsel dönüşüm sınırları içinde kalması ve hak sahiplik yapısının buna göre düzenlenmiş olması, başka bir alana taşınmasını da mümkün kılmıyor. Çiğli Güzeltepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin, riskli yapıların ortadan kaldırılması, can ve mal güvenliğinin artırılması ve sadece fiziksel değil, sosyal ve çevresel açıdan da daha nitelikli bir yaşam alanı oluşturulması hedefiyle hayata geçirilmesi planlanıyor. ÇED süreci kapsamında yapılacak değerlendirmelerin ve kurum görüşlerinin ardından projeye ilişkin nihai karar verilecek. İlgililer ve kamuoyu, süreçle ilgili gelişmeleri takip edebilecek.

Mahalle Muhtarı Yılmaz: Birçok sıkıntı yaşıyorduk

Mahallelerinin dönüşümünü uzun süredir beklediklerinin altını çizen Çiğli Güzeltepe Mahalle Muhtarı Erkan Yılmaz, gelişmeler karşısında mutlu olduklarını dile getirdi. Bölgede şu anda pek çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Yılmaz, “Bu çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi yürütüyordu. Tapu sahiplerinin büyük bir kısmı ile uzlaşı sağlandı, tapular birleştirildi. Bölgemizde sağlıklı bir altyapı yok; yol, kanalizasyon ve aydınlatma konusunda oldukça geriyiz. Ne yazık ki Çiğli Güzeltepe’nin mevcut durumu hala 1970’lerdeki görüntüleri andırıyor. Kentsel dönüşüm projesinin tam kalbinde olan Maltepe Deresi de şu anda kötü durumda. İnsanlar sürekli çalışmaların ne zaman başlayacağını soruyordu. Hepimiz bir an önce çalışmaların başlamasını ve mahallemizin güzelleşmesini bekliyoruz” diye konuştu.