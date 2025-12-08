Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda geçtiğimiz hafta evinde Bodrumspor’u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet alan Karşıyaka, gözünü bu kez erteleme maçına çevirdi.

Yeşil-kırmızılı ekip, 7. hafta erteleme karşılaşmasında yarın Çanakkale Belediyespor’a konuk olacak. Müsabaka, Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi’nde saat 16.00'da başlayacak.

Karşıyaka galibiyetle ikinci sıraya yükselebilir

Ligde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet elde eden ve 3. sırada yer alan Karşıyaka, aynı galibiyet sayısına sahip olmasına rağmen bir basamak altında bulunan Çanakkale Belediyespor’u yenmesi halinde puan tablosunda 2. sıraya yükselme fırsatı yakalayacak. Karşılaşma, iki takımın da üst sıralar için kritik mücadele verdiği haftada büyük önem taşıyor.

Yeni transfer Helene forma giyemeyecek

Karşıyaka’nın yeni transferi Helene, dün gece rötarlı uçuşla İzmir’e ulaşabildi. Ancak karşılaşmanın erteleme niteliği taşıması nedeniyle yıldız oyuncu bu maçta sahaya çıkamayacak. Oyuncunun ilk kez hangi maçta forma giyeceği teknik heyetin planlamasına göre netleşecek.

Şevval Acıbal sezon sonuna kadar kiralandı

Öte yandan Karşıyaka’da rotasyonda önemli isimlerden biri olan smaçör Şevval Acıbal, sezon sonuna kadar B Grubu ekiplerinden Merinos Voleybol’a kiralandı. Merinos Voleybol, ligde 4. sırada bulunuyor.

Karşıyaka’da hedef seriyi sürdürmek

Üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Karşıyaka, hem kazanma serisini devam ettirmek hem de rakiplerinin önüne geçerek sezonun kritik haftalarında avantaj elde etmek istiyor.