Son Mühür - Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü taekwondo sporcuları, Avrupa Taekwondo Federasyonu tarafından Bosna Hersek’in Saraybosna kentinde düzenlenen Bosnia And Herzegovina Open 2025 – E1 turnuvasında önemli bir başarıya imza attı. 18 ülkeden 1100 sporcunun yer aldığı dev organizasyonda tatamiye çıkan Aliağalı sporcular, güçlü rakipleri karşısında gösterdikleri performansla dikkat çekerek toplam 4 madalya kazandı.

Saraybosna’dan dört madalya ile döndüler

Turnuvada Aliağa takımının elde ettiği dereceler şöyle sıralandı:

Derya Üzüldü – 44 kg Genç Kadınlar: Gümüş Madalya

Metehan Temel – 41 kg Yıldız Erkekler: Gümüş Madalya

Merve Nisa Mızrak – 51 kg Yıldız Kadınlar: Bronz Madalya

Emirhan Okmar – +65 kg Erkekler: Bronz Madalya

Ayrıca tatamide yer alan Elif Eylül Daşgın ve Taha Akyol, madalya alamamalarına rağmen sergiledikleri mücadeleyle takdir topladı.

“Sporcularımız disiplin ve azimleriyle gurur verdi”

Aliağa Belediyesi Taekwondo Antrenörü Ziya Cönge, turnuva sonrası yaptığı değerlendirmede sporcularını tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: “Saraybosna’daki bu önemli E1 organizasyonunda sporcularımız güçlü bir performans ortaya koydu. Disiplinleri, mücadeleleri ve duruşlarıyla bizleri gururlandırdılar. Her biri tatamide karakterini ve emeğini ortaya koydu. Tüm sporcularımızı kutluyorum. Bizlere her zaman destek olan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a teşekkür ediyorum.”