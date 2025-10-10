Son Mühür/ Beste Temel - CHP Parti Meclisi Üyesi, 27. ve 28. Dönem İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek basın özgürlüğü, etik gazetecilik ve kent gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Basın özgürlüğü ve etik gazetecilik vurgusu

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi, 27. ve 28. Dönem İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyarette Arslan’a, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Sayman Tolga Albay, Yönetim Kurulu Üyesi Halide Demir Polatlı, 9 Eylül Gazetesi Sorumlu Müdürü Serdar Yılmaz ve 9 Eylül İnternet Haber Sitesi Sorumlu Müdürü Mustafa Cem Özer ev sahipliği yaptı. Görüşmede ülke ve kent gündemi, yerel basının sorunları ve İzmir medyasındaki son gelişmeler ele alındı.

Arslan: “Basın, halkın bilgiye ulaşma hakkının teminatıdır”

Gazetecilerin toplum için hayati bir görev üstlendiğini vurgulayan Ednan Arslan, açıklamasında şunları söyledi “Gazeteciler, gerçekleri aydınlatmak ve halkın bilgiye ulaşma hakkını korumak için büyük bir mücadele veriyor. Biz her zaman onuruyla kalemini doğruluğun ve halkın yanında tutan 9 Eylül Gazetesi’nin ve İzmir basınının yanındayız.”

Gappi: “Bağımsız gazetecilik için mücadeleye devam”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, etik değerlere bağlı, özgür ve tarafsız gazeteciliğin önemine değinerek, yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi: “Etik değerlere uymak, mesleği hakkaniyetle yapmak ve bağımsız gazeteciliği sürdürmek bizim için en öncelikli mesele. Gazeteciler için verdiğimiz eğitimlerle meslek standartlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yerel basının daha da güçlü hale gelmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Programla sona erdi

Ziyaretin ardından Ednan Arslan, Dokuz Eylül TV’nin “Yazı İşleri” programına konuk olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.