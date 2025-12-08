Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Belediyesi’nde iş bırakma eylemi başladı. Maaş ve Toplu İş Sözleşme alacaklarını alamayan 2 bine yakın işçi 8 Aralık itibari ile iş bıraktı. Buca Belediyesi AK Partili Meclis Üyeleri de işçilerle birlikte slogan atması dikkat çekti.

AK Partili Meclis Üyeleri de eylemde !

Alacakları ödenmeyen Buca Belediyesinde çalışan iki bine yakın işçi 8 Aralık itibariyle iş bıraktı. Buca Belediyesi önünde toplanan işçiler, belediyeden alacaklarını talep etti. Belediyede örgütlü olan Genel İş Sendikası 6 Nolu Şube yetkilileri, temizlik işleri, kreşler ve yemekhanede henüz iş bırakma eyleminin başlamadığını bildirdi. Buca Belediyesi önünde işçilerin katıldığı protesto eylemlerine Buca Belediyesi AK Partili Meclis Üyeleri Veli Balyemez ile Murat Nazlı’nın katılması dikkat çekti. Balyemez ve Nazlı işçilerle birlikte slogan da attı.

Buca hizmet alamadığında sorumlusu belediye başkanıdır

Genel İş 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, Buca Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, “Bu şehirde oluşan çöp dağlarının sebebi biz değiliz. Sosyal medyada bize yazıp çizenler şunu çok iyi bilmeli. Biz haksız bir eylem gerçekleştirmiyoruz. En son sayın belediye başkanının verdiği söze istinaden eylemi bitirmiştik. Biz sözümüzü tutarken belediye başkanı gene sözünü tutmayarak bizi yarı yolda bıraktı Yarın bu şehirde çöpler de birikecek, anaokulları da kapanacak. Diğer tüm birimler topyekün mutlaka kapanacak. Buca halkı gerekli hizmeti görmediğinde şunu herkes net bilsin sorumlusu ne sendikalar ne de burada çalışan üyelerimizdir. Sorumlusu bir fiil buranın belediye başkanıdır. Hesap soracaklarsa hesabı onlardan hesap soracaklar. Bu şehirde her seferinde her olumsuzlukta her sıkıntıda işçinin maaşını kesmek, artık moda haline geldi. Kimse kusura bakmasın. Biz kimseden babasının cebindeki parayı istemiyoruz. Kimseden dilenmiyoruz. Kimseden hak etmediğimiz tek bir kuruş ücreti talep etmiyoruz. Bir ay boyunca çalışıp 45-50 bin bandında maaş alıp 30 bin lirasını ev kirasına verip geri kalanı ile geçinmeye çalışan insanlarız. Buca’da iki bine yakın işçi kardeşimizin yüzde 99’u tefeciye düşmüş durumda” diye konuştu.