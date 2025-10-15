İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER), Bakü'de düzenlenen ve Türk dünyasının ortak miras ve geleceğini konu alan makale yarışmasında önemli bir başarı elde etti. "Bizim Ailemiz Türk Dünyasıdır" başlığıyla gerçekleştirilen yarışmaya katılan İzmirli üniversite öğrencileri Yusuf Çağlar Demirağ, Umut Meriç Berberoğlu ve Sübhan Hıdırzade, hazırladıkları makalelerle dereceye girerek kente gurur yaşattı. Başarılı öğrenciler plaketlerini Ege Üniversitesi'nde düzenlenen özel bir törenle teslim aldı.

Ortak miras ve ortak gelecek vurgusu

Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansı'nın finansal katkısıyla, Orta Asya ve Güney Kafkasya Basın Özgürlüğü Ağı (CASCFEN) tarafından organize edilen bu prestijli yarışma, "Türk Dünyası: Ortak Miraslardan Ortak Geleceğe Doğru" projesinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. Türk dünyasının tarihsel ve kültürel birliğini genç nesiller arasında pekiştirmeyi amaçlayan yarışma, İZAZDER adına katılan öğrencilerin üç ayrı ödüle layık görülmesiyle taçlandı. Bu başarı, derneğin Türk Dünyası ile kültürel ve bilimsel etkileşim alanındaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ödül Töreni Ege Üniversitesi’nde gerçekleşti

Dereceye giren genç yazarların ödülleri, kardeşlik ve akademik işbirliği ruhuyla Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nde düzenlenen özel bir etkinlikte sahiplerine takdim edildi. Törene; Enstitü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Temizkan, Sosyal, Ekonomik, Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Vefa Kurban, İZAZDER Başkanı Perviz Altay ve Kadınlar Komitesi Başkanı Terlan Akçay gibi önemli isimler katılım sağladı. Ödül alan öğrenciler Yusuf Çağlar Demirağ, Umut Meriç Berberoğlu ve Sübhan Hıdırzade, projeye destek veren CASCFEN Başkanı ve Proje Yöneticisi Nadir İsmailov’a ve İZAZDER yönetimine teşekkürlerini iletti.

Bakü’de stratejik iş birliği protokolü imzalandı

Ödül sürecinin başladığı Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen kapanış etkinliğine İZAZDER Başkanı Perviz Altay, CASCFEN Başkanı Nadir İsmailov ile birlikte iştirak etti. Program dahilinde, Türk dünyası gençliği, kültürel alışveriş ve sivil toplum alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedefleyen stratejik bir iş birliği protokolüne imza atıldı. İZAZDER Başkanı Perviz Altay, bu başarının sadece dernek için değil, tüm Türk dünyası için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, Ege Üniversitesi’ndeki törenin de iki kardeş coğrafya arasındaki sarsılmaz bağların en somut ifadesi olduğunu dile getirdi. Bu tür projelerin, Türk dünyası gençliğini ortak değerler etrafında birleştirme misyonunu üstlendiğini sözlerine ekledi. Etkinlik sonunda, Türk dünyası dayanışmasına katkı sağlayan birçok kurum ve şahsiyete plaket ve teşekkür belgeleri sunuldu.