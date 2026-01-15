Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Ardıç Projesi, İzmir’de yaşayan engelli yurttaşlar ile İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerini yazı atölyesinde bir araya getirdi. Ardıç kuşları ve ardıç ağaçlarının birbirine bağlı yaşamından adını alan projede, 17 engelli birey ile 17 öğrenci eşleşerek kendi öykülerini kaleme aldı.

Çalışmada ayrıca 20’yi aşkın öğrenci, süreç boyunca düzenlenen etkinliklerde aktif görev üstlendi. Öykü yazım tekniklerine ilişkin hazırlanan eğitim modülünün ardından katılımcılar kendi metinlerini oluşturdu.

On aylık emeğin sonunda kitap ve imza günü

Yaklaşık 10 ay süren çalışmanın kapanış programı Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlendi. Programda, proje kapsamında yazılan öyküler “Ardıç Hikâyeleri” adlı kitapta bir araya getirildi. Etkinlikte kitabın imza günü de yapıldı.

Programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır da katıldı. Yıldır, konuşmasında projenin umut duygusunu güçlendirdiğini vurguladı ve çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Program sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Katılımcılardan duygusal mesajlar

Projeye katılan İzmir Atatürk Lisesi 11. sınıf öğrencisi Rozalin Turan, eşleştiği Selin ile birlikte “Doğanın Sesi” adlı öyküyü yazdıklarını belirterek, çalışmanın hayatında unutulmaz bir anı bıraktığını ifade etti. Selin Çakmak ise projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

9.sınıf öğrencisi Yiğit Çalışkan, proje sürecinde yalnızca kitap yazılmadığını, aynı zamanda güçlü arkadaşlıklar kurulduğunu söyledi. Sabahattin Karagöz de hikâye yazma sürecinin kendisi için mutluluk verici olduğunu aktardı.

Aileler de sürecin parçası oldu

Oğlu Umut Çördükler ile törene katılan Nebahat Çördükler, projenin gençler arasındaki iletişimi güçlendirdiğini belirtti. Umut’un Defne ile eşleştiğini anlatan Çördükler, proje sonrasında da ailelerin görüşmeye devam ettiğini ifade etti.

Eğitim modülleri ve ekip çalışması yürütüldü

Ardıç Projesi kapsamında yaratıcı düşünme, öykü yazma teknikleri, birlikte üretme ve proje geliştirme başlıklarında eğitimler verildi. Eğitim Modülü Oluşturma Ekibi, Proje Genel Koordinasyon Ekibi, Proje Raporlama Ekibi ve Buddy Ekibi olmak üzere farklı gruplarda toplam 40 lise öğrencisi görev aldı. Katılımcılar proje yazımı, koordinasyon, raporlama ve eğitim içeriği oluşturma süreçlerine dair deneyim kazandı.

Ardıç kuşu ile ardıç ağacının doğadaki bağı

Ardıç kuşları ile ardıç ağaçları, doğada birbirine bağımlı bir yaşam döngüsü sürdürüyor. Ardıç ağacının tohumları yalnızca ardıç kuşlarının sindirim sistemi sayesinde çimlenebilir hale geliyor. Kuşların yediği tohumlar, sindirim sürecinin ardından toprağa karışarak filizleniyor. Bu doğal uyum sayesinde ardıç ağaçları neslini sürdürüyor ve birçok kültürde şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.