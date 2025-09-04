Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir, uluslararası ölçekte önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Beyin Dolaşımı, Dijital Göçebeler ve Kentsel İnovasyonun Geleceği” temasıyla düzenlenen B40 Yerel Ekonomik ve Kültürel İş Birliği Zirvesinde vizyoner bir konuşma yaptı. Etkinlik, kentin ekonomik ve kültürel vizyonunu uluslararası platforma taşıdı.

Zirveye, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, ilçe belediye başkanları, akademisyenler, yurtdışından yerel yöneticiler ve uzmanlar katıldı.

TUGAY: “DAYANIŞMA BİR ZORUNLULUKTUR”

Başkan Tugay, konuşmasına B40 ağı kurucusu Ekrem İmamoğlu’nu anarak başladı ve İmamoğlu’nun vizyonunun bu birlikteliğin temelini attığını vurguladı. Tugay, “Küresel krizlerin yaşandığı bir çağda, şehirlerin birlikte hareket etmesi sadece bir seçenek değil, zorunluluktur" dedi.

“BEYİN DOLAŞIMI, ORTAK GELECEĞE YATIRIMDIR”

Tugay, yetenek hareketliliğinin artık sadece göçle değil, fikirlerin, değerlerin ve dijital emek gücünün sınırları aşmasıyla anlam kazandığını vurguladı. Dünya genelinde dijital göçebelerin sayısının 40 milyonu geçtiğine dikkat çekerek, “Beyin dolaşımı sıfır toplamlı bir oyun değil, bölgesel insan sermayesine yapılan ortak bir yatırımdır, dedi.

İzmir’in önerisiyle, B40 şehirleri arasında dijital göçebelerin adaptasyonunu kolaylaştırmak amacıyla “dijital pasaport” sisteminin oluşturulması gündeme geldi.

“DEMOKRASİ, REFAH VE KATILIMCILIK İZMİR’İN DNA’SIDIR”

Tugay, ekonomik kalkınmanın sadece büyüme rakamlarıyla değil, insan refahı, doğayla uyum ve sosyal adalet ile ölçülmesi gerektiğini belirtti. İzmir’in bu konuda öncü olduğunu ifade eden Tugay, Vatandaş Panelleri ve Gözlemevleri gibi katılımcı mekanizmalarla kenti halkla birlikte yönettiklerini söyledi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı olarak, sağlıklı şehir anlayışının sadece fiziksel değil; sosyal ve yönetsel sağlıkla da doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

“İZMİR, TARİHİ VE COĞRAFYASIYLA DEMOKRATİK BİR ŞEHİR”

Başkan Tugay, İzmir’in demokrasi ve açıklık kültürünü antik çağlara dayandırarak, İyonya'daki izonomi (eşitlik) fikrine atıfta bulundu. Şehrin kozmopolit yapısının bugün de küresel ağlarla bağ kurmaya çok uygun olduğunu ifade etti.

“YENİ BİR ŞEHİR DİPLOMASİSİ BAŞLATIYORUZ”

Tugay, B40 Zirvesi'nin sıradan bir toplantı değil, yeni bir şehir diplomasisinin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı. Yerel yönetimlerin küresel ölçekte işbirliği içinde hareket ederek merkeziyetçiliğe karşı daha adil ve katılımcı yapılar kurabileceğini söyledi.

İZMİR’DEN KÜRESEL BİR ÇAĞRI

Zirvede, yerel yönetimlerin, kültürel erozyon ve ekonomik baskılar karşısında dirençli olmasının; sürdürülebilirlik, katılımcılık ve inovasyonla mümkün olduğu vurgulandı. Tugay, daha adil, yaratıcı ve dayanışmacı bir şehircilik anlayışıyla İzmir’in ve B40’ın yol haritasını çizdi.