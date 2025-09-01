Son Mühür- İzmir’de toplu ulaşım ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapıldı. 1 Eylül’den itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre öğrenci bileti 10 liradan 15 liraya çıktı. Öğretmenler için 17,72 lira olan ücret 20 liraya yükseldi. Tam bilet ücreti ise 25 liradan 30 liraya çıkarıldı.

İZBAN’da eski tarife uygulanıyor

Kent içi ulaşımda zamlı tarife devreye girerken, banliyö hattı İZBAN’da henüz değişiklik yapılmadı. Yolcular İZBAN’da bir süre daha eski ücret tarifesinden yararlanabilecek.

Meclisten geçmişti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısında Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan önerge gündeme gelmişti. Önerge kapsamında toplu ulaşıma yüzde 20 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Bu kararın ardından yeni tarife uygulamaya alındı.

90 dakika uygulaması İZBAN’da kalktı

İzmir’de uzun süredir toplu ulaşımın en önemli unsurlarından biri olan “90 dakika ücretsiz aktarma hakkı” ise İZBAN'da sona erdi. Zam yapılmayan İZBAN’da artık aktarma hakkı geçerli olmayacak.