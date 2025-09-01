İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonla büyük bir başarıya imza attı.

Yapılan çalışmalarda 38 bin 680 paket kaçak sigara ile 4 kilo 700 gram bandrolsüz tütün ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Denetim sırasında şüpheli araç dikkat çekti

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla yürüttükleri denetimler sırasında şüpheli bir aracı takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramada yüklü miktarda kaçak sigara ve tütün bulundu.

Ele geçirilen ürünler imha edilecek

Polis tarafından el konulan 38 bin 680 paket sigara ve 4 kilo 700 gram bandrolsüz tütün, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından imha edilecek.

Şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili olarak araçtaki B.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve adliyeye sevk edileceği belirtildi.