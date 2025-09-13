İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleşecek Granfondo Amatör Yol Bisiklet Yarışı öncesinde kritik bir uyarı yaptı. Seferihisar’dan Urla’ya, Çatalköy’den Efemçukuru’na kadar uzanan 17 otobüs hattında seferlerde gecikme ve aksama olabileceğini belirtti.

Granfondo Amatör Yol Bisiklet Yarışı, İzmir’in doğa ve sahil rotalarını kapsayan parkuru sayesinde binlerce bisiklet tutkununu bir araya getirecek. Organizasyon, şehir içi ulaşımda kısa süreli değişiklikleri beraberinde getirerek özellikle yoğun saatlerde seferlerde gecikmelere yol açacak.

Yetkililer, aksamalara yarış güzergâhında trafiğin zaman zaman kapatılmasının ve otobüslerin alternatif rotalara yönlendirilmesinin neden olduğunu açıkladı. Bu kapsamda şehir içi ulaşımda bazı hatlarda planlı değişiklikler yapılacak.

ESHOT yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması için yolculuklarını önceden planlamalarını ve mümkünse alternatif toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye etti. Güncel güzergâh ve saat bilgileri ise www.eshot.gov.tr adresinden takip edilebilecek.

Yarış nedeniyle etkilenecek otobüs hatları

Yarışın güzergâhı nedeniyle aksamalara maruz kalacak bazı hatlar arasında şunlar yer aldı:

640 No’lu Sığacık – Seferihisar

642 No’lu Akkara – Seferihisar

675 No’lu Seferihisar – F.Altay Aktarma Merkezi (Ekspres)

732 No’lu Seferihisar – Urla

776 No’lu Doğanbey – Cumaovası Aktarma Merkezi

789 No’lu Efemçukuru – Cumaovası Aktarma Merkezi

829 No’lu Ürkmez – Cumaovası Aktarma Merkezi

975 No’lu Seferihisar – F.Altay Aktarma Merkezi

990 No’lu Beyler – Seferihisar