Son Mühür/ Emine Kulak - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca İlçe Başkanlığı kongresi, Çağdaş Kaya’nın tek aday olarak katılımıyla devam ediyor. Ancak seçim sürecinde yönetim kurulu ve il delege listelerinin açıklanmasının ardından kriz çıktı.

Kaya’nın daha önce söz verdiği bazı isimlerin listede yer almaması üzerine “Neden ismimi yazmadın?” diyerek tepki gösteren partililer oldu. Yaşanan gerginlik nedeniyle sandıkta oy kullanma işlemi bir süre durdu.

BİR AİLEDEN 3,4 KİŞİ VAR İDDİASI

Öte yandan kulislerde, açıklanan listede bir aileden 3,4 kişinin yer aldığı öne sürüldü. Bu kişilerin evli olmaları nedeniyle soyadlarının farklı olduğu iddia edildi. Delegelerden gelen itiraz üzerine listenin değiştirilmesi talep edilse de, listelerin mühürlenmiş olması nedeniyle herhangi bir değişiklik yapılamayacağı ifade edildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler yeniden sandık sürecine çevrildi ve oy kullanma işlemi kısa süre dursa da, kaldığı yerden devam edildi.

Öte yandan Çağdaş Kaya'nın listesi şu şekilde;