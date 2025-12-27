Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklara rağmen 2025 yılında kent ulaşımını rahatlatacak yatırımları hız kesmeden sürdürdü. Yol yapımından köprülere, tünellerden üst geçitlere kadar uzanan geniş kapsamlı projelerle İzmir’in ana arterleri baştan sona yenilendi, yeni ulaşım akslarıyla trafik yükü dengelendi.

Ulaşımda 2025 atağı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı eliyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi, Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu ve Güzelbahçe 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı 1. etap gibi kritik projeleri tamamladı. Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi ile Şemikler Taşıt Köprüsü projelerinde ise inşaat süreci başlatıldı.

260 kilometrelik yol yenilendi

Başkan Cemil Tugay’ın başlattığı yol yapım ve yenileme seferberliği kapsamında, asfalt serimi, sathi kaplama ve kilit parke uygulamalarıyla toplam 260 kilometrelik yol yenilendi. Bu mesafe, İzmir–Denizli Otoyolu’ndan daha uzun bir hat anlamına geliyor.

Kent genelinde asfalt mesaisi

Fen İşleri Dairesi koordinesinde İZBETON ekipleri tarafından 180 kilometrelik yol ağına karşılık gelen 353 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Aliağa’dan Urla’ya, Buca’dan Karşıyaka’ya kadar 30 ilçede ana cadde ve sokaklar modern ve konforlu hale getirildi. Özellikle Mithatpaşa, Şair Eşref, Ankara, Anadolu ve Halit Ziya bulvarları gibi yoğun kullanılan arterlerde yapılan çalışmalar, sürüş güvenliğini artırdı.

Köy ve üretim yollarına konfor

Kent merkezinin yanı sıra kırsal bölgeler de yatırımlardan payını aldı. 2025’te 56 kilometrelik yol uzunluğuna denk gelen 279 bin metrekarelik alanda sathi kaplama yapıldı. Bergama, Dikili, Menderes, Güzelbahçe ve Seferihisar’daki köy ve üretim yolları yenilendi. Ayrıca 24 kilometrelik ham yolda kilit parke döşemesi tamamlandı, 595 araç kapasiteli yeni otopark alanları hizmete girdi.

Güzelbahçe’de yeni bulvar açıldı

Güzelbahçe’nin ulaşım sorununa çözüm getiren 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı’nın 1,5 kilometrelik ilk etabı trafiğe açıldı. Yağmur suyu ve atık su altyapısı, çift şeritli yol, bisiklet ve yaya yollarıyla donatılan bulvar, Mithatpaşa Caddesi üzerindeki yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.

Karabağlar trafiğine nefes

Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu Projesi’nde çalışmalar yüzde 95 seviyesine ulaştı. Yeni bağlantı yolu tamamlandığında Bozyaka, Sarıyer ve Sevgi mahallelerinde yaşanan trafik sıkışıklığının büyük ölçüde giderilmesi bekleniyor.

Buca Onat Tüneli’nde sona doğru

Türkiye’de belediye kaynaklarıyla yapılan en uzun karayolu tüneli olma özelliği taşıyan Buca Onat Tüneli’nde önemli aşama kaydedildi. Toplam 5 kilometrelik projede ilk tünelde ışık görüldü, ikinci tünelde ise son 80 metre kaldı. Projenin 2026 ortasında tamamlanmasıyla Buca–Bornova arası 10 dakikaya inecek.

Mavişehir ve Karşıyaka aksında yeni dönem

Ahmet Kemal Baysak Bulvarı’nı Şemikler ve Anadolu Caddesi’ne bağlayacak taşıt köprüsü ve imar yolu projesinde inşaat başladı. Proje tamamlandığında Mavişehir ile Çevre Yolu arasındaki mesafe 5 kilometreden 1 kilometreye düşecek.

Yaya güvenliği için modern üst geçitler

Karataş ve Altındağ’daki yaya üst geçitleri hizmete alınırken, Soğukkuyu ile Örnekköy’ü bağlayacak Yeni Girne Yaya Üst Geçidi’nin de kısa sürede açılması planlanıyor.

Mürselpaşa Alt Geçidi ve Alsancak’a alternatif yollar

Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi projesinde yüzde 40 ilerleme sağlandı. Projenin devamında Ege Mahallesi Köprülü Kavşağı ve Meles Deresi Köprüsü ile Alsancak’a alternatif güzergâhlar oluşturulacak.

2026 hedefi: 1,2 milyon ton asfalt

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 2026 yılında 1 milyon 200 bin ton asfalt serimi ve 800 bin metrekare sathi kaplama yapmayı planlıyor. Bunun yanı sıra Zafer Payzın Katlı Kavşağı genişletmesi, Çiğli Kipa Köprüsü ve çeşitli ilçe köprü projeleri de yatırım programında yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projelerle kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi, trafik yoğunluğunu azaltmayı ve İzmirlilere daha güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım ağı sunmayı hedefliyor.