Meteoroloji’den gelen son tahminler, kışın sert yüzünü bir kez daha göstereceğini ortaya koydu. Rusya üzerinden ilerleyen soğuk hava dalgası İzmir dâhil tüm Türkiye’yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Sıcaklıklar ülke genelinde hızla düşerken, özellikle geceleri ayaz kendini hissettirecek.

İzmir’de hava kaç derece olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; kuzey, iç ve doğu bölgeler başta olmak üzere hava sıcaklıkları Türkiye genelinde belirgin şekilde azalacak. İzmir Valiliği’nin daha önce yaptığı uyarının ardından, yeni değerlendirmelerde 28 Aralık Pazar gününden 2 Ocak Cuma sabahına kadar etkili olacak ikinci bir soğuk hava dalgasına dikkat çekildi. Bu süreçte gece sıcaklıklarının sıfırın altına inebileceği ve zirai don riskinin oluşabileceği belirtildi.

İzmir’de yağış var mı?

Birçok kentte kar yağışı beklenirken, İzmir’de yağış öngörülmüyor. Ancak termometreler gece saatlerinde sert düşüşler gösterecek. Kentte cumartesi günü hava parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 10 derece olacak, gece ise 5 derece ölçülecek. Pazar günü gündüz sıcaklığının 12 dereceye çıkması beklenirken, gece saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar gerileyecek. Uzman tahminlerine göre yağış olmasa da İzmir’de ayaz etkisini artıracak; özellikle gece ve sabah saatlerinde soğuk hava belirgin şekilde hissedilecek.