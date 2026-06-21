Son Mühür- Milyonlarca öğrenci ve ailenin büyük bir heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başlarken, İzmir siyasetinin tanınan isimlerinden CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da sandık başında değil, okul kapısında sınav heyecanı yaşadı. Kılıç, oğlu Deniz'i sınava uğurlarken hissettiği çifte mutluluğu ve duygusal anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Aynı kampüste kuşaklar arası sınav heyecanı

Milletvekili Sevda Erdan Kılıç için bu YKS, sadece bir anne olarak değil, kendi geçmişine doğru bir yolculuk olarak da farklı bir anlam taşıdı. Yıllar önce kendisinin üniversite eğitimi aldığı kampüsün bahçesine bu kez oğlu Deniz'in geleceği için adım atan Kılıç, o anları ölümsüzleştirdi.

Oğlunu sarılarak sınava yolcu eden CHP'li vekil, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Yıllar önce eğitim gördüğüm kampüste şimdi oğlum Deniz’imi sınava uğurladık. Emek verdi, çalıştı… Şimdi sıra hayallerine bir adım daha yaklaşmakta."

"Tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum"

Oğlunun uzun ve yorucu bir çalışma döneminin ardından emeklerinin karşılığını almasını dileyen Sevda Erdan Kılıç, kampüs kapısında heyecanla bekleyen diğer tüm anne ve babaların da duygularına tercüman oldu. Kılıç, mesajının devamında geleceğe doğru önemli bir adım atan tüm gençleri de unutmayarak, "YKS’ye giren tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum" diyerek iyi dileklerini iletti.