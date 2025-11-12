Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Konak ve Torbalı'da gerçekleştirdikleri iki farklı operasyonla hem bir köpeği hem de iki kediyi ölümden kurtararak hayvanseverlerin takdirini topladı. İtfaiyenin cankurtaranlık rolü, kentteki acil müdahale çalışmalarının sadece insanlarla sınırlı kalmadığını bir kez daha gösterdi.

Beş gündür kayıp köpek, kanalizasyon borusundan çıkarıldı

Konak İskelesi civarında, kayıp bir köpeğin yağmur suyu ızgarasından kanal borusuna düşerek sıkıştığı ihbarı, itfaiye merkezini alarma geçirdi. İhbarın hemen ardından hızla bölgeye ulaşan ekipler, köpeği sıkıştığı yerden çıkarmak için oldukça zorlu ve titiz bir çalışma başlattı. Yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun uğraş sonucunda, sevimli dostumuz sıkıştığı boru hattından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpeğin, çevredeki vatandaşların heyecanlı bakışları arasında, beş gündür kendisini arayan sahibine teslim edildi.

Yangın sonrası dumandan etkilenen kedilere solunum cihazıyla müdahale

İtfaiye ekipleri, Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın 4. katında çıkan ev yangınına müdahale ederken, can kurtarma görevini bir kez daha yerine getirdi. Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, dairede olası insan varlığını kontrol ederken, içeride dumandan ciddi şekilde etkilenmiş iki kediyle karşılaştı.

Hızlı davranan itfaiyeciler, kedileri tahliye ettikten sonra ilk yardım prosedürlerini uyguladı. Durumu ağır olan kedilere, özel olarak temiz hava solunum cihazı ile oksijen takviyesi yapıldı. Yapılan bu kritik müdahalenin ardından kurtarılan iki kedi, olay yerine sevk edilen Torbalı Belediyesi Hayvan Ambulansı personeline teslim edilerek ileri tedavi için merkeze götürüldü. İtfaiye, bu başarılı operasyonlarla gün içinde toplam üç canlının hayatını kurtararak görev bilincini bir kez daha kanıtladı.