Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçelerden çıkan günlük yeşil atıkları işleyerek kompost gübreye dönüştürüyor. Bu kapsamda budama artıkları, çim kalıntıları, yapraklar ve atölyelerden çıkan talaşlar ekipler tarafından toplanıyor. Toplanan doğal atıklar Bornova’daki tesise getirilerek kompost üretim sürecine alınıyor. Hazırlanan materyaller, İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndan sağlanan hayvansal gübre ile karıştırılıp uygun sıcaklık, nem ve azot şartlarında doğal gübreye dönüştürüldü.

Hem ekolojik hem ekonomik kazanım

Elde edilen kompost gübre, İzmir’in park, bahçe ve yeşil alanlarında kullanılıyor. Kimyasal gübre yerine doğal yöntemlerle toprağın zenginleştirilmesi sağlanırken, uygulama yangınlardan zarar gören tarlalarda da toprak yenilenmesi amacıyla yürütülüyor. Bu yöntem sayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi yılda yaklaşık 2,5 milyon lira tasarruf elde edildi.

Hedef 4 bin metreküp kompost üretimi

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Yağmur Altun, hazırlanan kompost karışımının belirli nem, oksijen, azot ve karbon dengesiyle hazırlandığını belirtti. Altun, “Bu kontrollü süreç sayesinde doğal gübre elde ediyoruz. Budama ve çim atıkları gibi materyalleri değerlendiriyoruz. Hedefimiz yılda 4 bin metreküp kompost üretimi” dedi.

Süreç nasıl işliyor?

Şehrin park, bahçe ve yeşil alanlarında yapılan budama işlemlerinden çıkan yaprak, dal, çim ve organik parçalar Bornova’daki kompost tesisine götürülüyor ve öğütülerek işleniyor. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın çağrısıyla ilçe belediyelerden gelecek yeşil atıkların da ilerleyen süreçte dönüşüme dahil edilmesi planlanıyor. Öte yandan apartman, site, okul, kamu kurumu ve benzeri alanlardan çıkan yeşil atıklar kapsam dışında bulunuyor.