Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir Belediyesi’nin 2025 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ünal Işık’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, AK Partili Hüseyin Aslan, Sarnıç Mahallesi’ndeki altyapı ve su sorunlarını gündeme taşıdı. Aslan, Sarnıç’taki su deposu ve altyapı eksikliklerine dikkat çekerek, “Mahalle sakinleri hijyen sorunlarından şikayetçi. Su deposu sorunu çözülmedi, tanklarla geçici çözüm planlandı ama henüz hayata geçirilmiş değil” ifadelerini kullandı. Mevcut çalışmaların yalnızca su patlaklarını onarmaya yönelik olduğunu belirten Aslan, altyapı sorunlarının depodan başlaması gerektiğini vurguladı.

1,5 yıldır taşınan suyun yetersiz olduğunu kaydeden Aslan, günlük kazı çalışmalarında ortaya çıkan toz ve toprak sorunlarının da çözülmesini talep etti. İlçe genelinde su patlakları ve kaçaklar nedeniyle günlerce su kaybı yaşandığını belirten Aslan, belediye personelinin denetim eksikliğine dikkat çekti.

Aslan, ayrıca, ilçe belediyesinin su faturalarından aldığı pay ve altyapı sorumlulukları çerçevesinde, patlaklara hızlı müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti. “İzmir genelinde araştırmalara göre, bir yılda kullanılan suyun yarısı patlak ve kaçaklar nedeniyle boşa akıyor. Bunun önüne geçmek için çözüm üretilmiyor ve destek sağlanmıyor” dedi.

AK Parti meclis üyesi Hüseyin Aslan’ın ardından MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin söz aldı. Şahin, ilçedeki sosyal ve kültürel yatırımlar ile toplu ulaşım eksikliklerine dikkat çekti.

“Hayaller Paris hayatlar Gaziemir”

Şahin, Zafer Mahallesi’ndeki belediye arazisinde planlanan sosyal tesis projesiyle ilgili bilgi talep ederek, “Proje kapsamında sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel faaliyetler sunulacak bir tesis yapılacak. Kafeterya da belediye tarafından işletilecek. Bina görseli paylaşılmış, +1 kafe ibaresi var, ancak proje tamamlanmış mı, kafenin ismi mi kaldı, merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Zafer Mahallesi sakinleri için planlanan Büyükşehir işbirliği ile yapılacak binaların durumu hakkında da bilgi isteyen Şahin, Sevgi Yolu ve Önder Caddesi’nin yenilenmesi vaatlerinin Büyükşehir belediyesi sorumluluğunda olduğunu, yapılan yazışmaların tarafına iletilmesini talep etti.

Toplu taşıma projelerine de değinen Şahin, “Önceki dönemde metro Sarnıç’tan geçecekti, ancak proje değişikliği ile güzergah dışında kaldı. Sarnıç’a tramvay ne zaman gelecek? Bu konuda herhangi bir girişimde bulunuldu mu?” sorusunu yöneltti.

Ayrıca, 20 Mart’ta Sarnıç’ta yapılacağı belirtilen spor kompleksi vaadinin detayları hakkında bilgi talep eden Şahin, söz konusu alanın ada ve parsel numarasının açıklanmasını istedi. Konuşmasında, “Hayaller Paris, hayatlar Gaziemir” ifadesiyle ilçedeki vaatlerin icraatla örtüşmediğine dikkat çekti.

AK Parti meclis üyesi Uğur İnan Atmaca da söz alarak su yönetimi ve atık bertarafı konularında eleştirilerde bulundu.

Atmaca’dan su ve atık yönetimi eleştirileri

Atmaca, İZSU faturalarında yer alan katı atık toplama ve bertaraf bedellerine rağmen vatandaşların hizmet alamadığını belirtti. Daha önce Büyükşehir meclisinde de bu konuyu gündeme getirdiğini hatırlatan Atmaca, “Sayıştay raporlarında da yer aldığı üzere İZSU, yağmur suyu ayrıştırma kanallarının amortisman bedellerini de faturalara yansıtıyor. Vatandaştan bedeller tahsil ediliyor ama karşılığında hizmet üretilmiyor” dedi.

İzmir’de yaşanan su sıkıntısının yıllardır süregelen bir problem olduğunu vurgulayan Atmaca, deniz suyundan arıtma yoluyla su üretiminin neden yapılmadığını sordu. Kayıp-kaçak oranlarının yüksekliğine dikkat çeken Atmaca, “Bir yılda bir Tahtalı Barajı kadar su kayıp-kaçak nedeniyle boşa gidiyor. Buna rağmen vatandaşlardan bedel alınmaya devam ediliyor” ifadelerini kullandı.

İZSU’nun ihale politikalarını da gündeme taşıyan Atmaca, araç tamir ve bakım ihalesi ile körfez dip çamuru temizliği ihalelerine değinerek yüksek bedellerin kamu kaynaklarının doğru kullanılmadığına işaret ettiğini söyledi. “Türkiye’nin en pahalı suyunu İzmirli hemşerilerimiz tüketiyor ama karşılığında yeterli hizmeti alamıyor” diyen Atmaca, Harmandalı’nda katı atık bertaraf tesisi bulunmamasını da eleştirerek, “İzmir’e vahşi depolama yakışmıyor. Çağdaş bir kent olan İzmir’e modern bir katı atık bertaraf tesisi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Önergeler oy birliğiyle komisyonlara havale edildi

Meclis toplantısında gündemin üçüncü maddesi kapsamında birimlerden gelen önergeler görüşüldü.

Toplam dokuz önerge meclis gündemine geldi.

3.1 numaralı önerge doğrudan oy birliğiyle kabul edildi.

3.2, 3.3 ve 3.4 numaralı önergeler hukuk komisyonuna havale edilerek oy birliğiyle kabul edildi.

3.5 numaralı önerge hukuk ve plan bütçe komisyonlarına gönderildi.

3.6 numaralı önerge plan bütçe ve çevre komisyonuna havale edildi.

3.7 ve 3.8 numaralı önergeler hukuk ve plan bütçe komisyonlarına gönderildi.

3.9 numaralı önerge ise kültür komisyonuna havale edilerek oy birliğiyle kabul edildi.

Gaziemir Meclisi’nde doğalgaz kararı oy birliğiyle kabul edildi

Gündemin dördüncü maddesi kapsamında komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü.

4.1 ve 4.2 numaralı raporlar, komisyonlardan geldiği şekliyle oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

4.3 numaralı rapor ise ilçede doğalgaz altyapısının genişletilmesine ilişkin düzenlemeleri içerdi.

Rapora göre, Aktepe Mahallesi’nde Şehit Süleyman Ergin ve Altan Aydın Caddeleri, Emrez Mahallesi’nde Altan Aydın Caddesi, Dokuz Eylül Mahallesi’nde 352–357. sokaklar ve Hava Eğitim Yolu Çıkmazı, Beyazevler Mahallesi’nde 361–369. sokaklar, Sevgi Mahallesi’nde 951–955. sokaklar, Irmak Mahallesi’nde 39/1 Sokak ile Fatih Mahallesi’nde 1157, 1158, 1159 ve 1192/1 sokaklara doğalgaz hattı bağlanması kararı alındı.

Belediye Başkanı Ünal Işık, kararın önemine değinerek, “Bu rapor ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza çok şey katacak. İzmirgaz ve Büyükşehir ile görüşmeler yapıldı, bütçemiz kontrol edildi, maliyetler hesaplandı. Endişelerin giderilmesi adına önemli adımlar atıldı. Sonuçta ortak bir noktada buluştuk ve güzel bir karar verildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kararın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

CHP’li meclis üyesi Cemal Çalışkan ise kararın ilçede doğalgaz erişimi açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Doğalgaza ulaşmak bir insani haktır. Bu süreçte belediye meclisimiz vatandaşlarımız için garantör oldu. Yaklaşık 750 hanede 2 bin 500 kişiye ulaşacak bir hizmetten söz ediyoruz. Bundan sonraki süreçte muhtarlarımızın İzmirgaz nezdinde süreci takip etmeleri önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından önerge, komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Aktepe ve Emrez mahalleleri dahil değil!

Meclisi’nde doğalgaz hattı döşenmesine yönelik kararın kabul edilmesinin ardından Aktepe ve Emrez mahalleleri gündeme geldi.

AK Parti sıralarından bu iki mahallenin sürece dahil edilmemesinin olumsuz olduğu yönünde görüşler dile getirildi. Ardından aynı partiden Uğur İnan Atmaca konunun yeniden ele alınması ve kararın kabul edilmesi, mecliste “takdire değer bir adım” olarak nitelendirildi.

AK Parti’li Uğur İnan Atmaca, söz alarak konuyla ilgili CHP Grup Başkanvekili ile yaptığı telefon görüşmesine değindi. Atmaca, CHP’li meclis üyesinin bilgilendirme amacıyla kendisini aradığını belirterek, “Bu, Gaziemir’de yaşayan yurttaşlarımız açısından sevindirici bir sonuç, son derece kıymetli bir çalışma” dediğini mecliste ifade etti.

Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Atmaca, bölgede yurttaşlara arsalarının 1,30 emsal üzerinden %50 teklif edilmesini düşük bulduklarını söyledi. “Bölgedeki üç emsal hakkına kıyaslandığında bu oran gerçekte %25’e denk geliyor. Bu durum yurttaşlarımızın hak kaybına yol açıyor” dedi.

Atmaca, kentsel dönüşümün önünde imar planlarının ya da hazine pazarlıklarının engel olmadığını, asıl sorunun geçmişte kooperatif modeliyle başlayan ve yargı süreci devam eden mağduriyetler olduğunu belirtti. “Bu sistem dejenere edilerek yurttaşlarımız mağdur edilmiştir. Buna rağmen yapılan çalışmalar sebebiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Komisyonlarda sonuçlanmayan önergeler iade edildi

Meclisin 5. gündem maddesinde, komisyonlara havale edilip sonuçlandırılmayan önergeler ele alındı. Söz konusu önergelerin, geldikleri komisyonlara —Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonlarına— iadesi oy birliğiyle kabul edildi.

AK Partili Atmaca’dan Gaziemir’de su ve kentsel dönüşüm eleştirisi

Gaziemir Belediye Meclisi’nin dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, ilçedeki su yönetimi ve kentsel dönüşüm konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atmaca, Gördes Barajı’nın 1998 yılında projelendirilip yapımına başlandığını belirterek, su tutma sürecinde yaşanan sıkıntıların talihsiz bir durum olduğunu ifade etti. Atmaca, deprem vergileriyle yapılan yatırımlara değinerek, bugüne kadar 1,5 milyondan fazla konutun inşa edildiğini, sosyal donatı alanları, altyapı ve yolların da tamamlandığını söyledi.

İzmir’deki su sıkıntısına dikkati çeken Atmaca, kayıp-kaçak oranlarının yüksek olduğunu ve vatandaşlardan tahsil edilen bedellerin altyapıya yeterince yansımadığını belirtti. “DSİ suyu temin ediyor ama alınan suyun arıtılması ve dağıtımı konusunda altyapı eksikliği var. Kurumsal yönetimde yenilenmeye ihtiyaç var” dedi.

Atmaca ayrıca kentsel dönüşüm konusuna değinerek, Cemil Tugay döneminde yapılan protokollere rağmen bazı kooperatiflerin mağduriyet yaşadığını aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzbeton tarafından yürütülen projelerde, arsa sahiplerinin ve kooperatif üyelerinin hak kayıplarının devam ettiğini belirtti. Atmaca, çözüm önerileri sunarak, mağduriyetlerin giderilmesi ve sürecin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

İmar planı değişsin!

AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Aslan, Aktepe ve Emrez mahallelerine doğalgaz hizmeti sağlanamamasının nedenini imar planlarının yapılmamış olmasına bağladı.

Aslan, 15 yıldır kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgede imar düzenlemelerinin tamamlanmadığını belirterek, “Kentsel dönüşüm alanından çıkaralım, imar planlarını değiştirip vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayalım. Gaziemir, yan yana iki aracın geçemediği sokaklardan modern bir ilçe haline geldi. Müteahhitlere bırakıp, kendi imkanlarıyla yapacak olanlar kendileri yapsın. İnsanlar en azından kamudan ve belediyeden hizmet alabilsin” dedi.