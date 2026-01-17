Son Mühür/ Beste Temel - Kızılay Mahallesi’nde düzenlenen törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, parti yöneticileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Açılış, sosyal belediyecilik uygulamalarının artan yoksulluk karşısında üstlendiği rol üzerinden şekillendi.

Muhtar Girgör: Mahallede ilk kez bu ölçekte bir hizmet

Kızılay Mahallesi Muhtarı Besra Girgör, Kent Kasap’ın mahalle için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Girgör, yeni göreve başladığında mahallede kasap bulunmadığını, talebin Bornova Belediyesi tarafından karşılık bulduğunu ifade ederek, Kent Kasap sayesinde yurttaşların daha uygun fiyatlarla ete ulaşacağını söyledi.

Başkan Eşki: Halkın sofrasına sahip çıkacağız

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuşmasında sosyal belediyecilik projelerini hatırlattı. Bornova’da daha önce Kent Market, Kent Lokantası, Kent Bostanı ve Kent Mağazaları’nın hayata geçirildiğini belirten Eşki, Kent Kasap’ın bu zincirin önemli bir halkası olduğunu vurguladı. Yaklaşık 4 bin yurttaşın buradan uygun fiyatla et temin edebileceğini ifade eden Eşki, Kent Kasap’ın yalnızca bir satış noktası değil, aynı zamanda vicdani bir duruş olduğunu dile getirdi.

“Bizi engelleyemeyecekler”

Başkan Eşki, konuşmasında CHP’li belediyelere yönelik baskılara da değindi. Cumhuriyet’e, laikliğe, sosyal demokrasiye ve halkçı belediyeciliğe bağlılık vurgusu yapan Eşki, halkın sofrasına sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Çağatay Güç: Halkın yanında kalan yapı CHP’li belediyeler

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ülkede derinleşen ekonomik krizin yurttaşları her geçen gün daha fazla zorladığını belirtti. Güç, kent lokantalarından kent kasaplara, sosyal yardımlardan kreşlere kadar birçok alanda yurttaşa doğrudan dokunan hizmetlerin CHP’li belediyeler tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.

Karabat: Bu açılış yoksulluğun fotoğrafıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Bornova Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerin Türkiye’deki ekonomik tablonun açık bir göstergesi olduğunu söyledi. Kent Bostanı, Kent Marketi, Kent Lokantası ve Kent Kasap projelerinin artan yoksulluğa işaret ettiğini vurgulayan Karabat, sosyal belediyecilik uygulamalarının bir lütuf değil, yurttaşın hakkı olduğunu ifade etti.

“Çocukların kursağına et girsin diye”

Karabat, birçok çocuğun düzenli kırmızı ete ulaşamadığını belirterek, Kent Kasap uygulamasının özellikle emekliler ve çocuklar açısından önem taşıdığını dile getirdi. Türkiye’de kişi başına et tüketiminin Avrupa ve ABD ortalamalarının çok altında kaldığını kaydeden Karabat, ekonomik tabloya ilişkin eleştirilerde bulundu.

Merkezi bütçeye İzmir eleştirisi

Karabat, İzmir’e ayrılan merkezi yatırım paylarına da değinerek, kentler arasında ayrımcılık yapıldığını savundu. CHP iktidarında hiçbir kentin diğerinden ayrı tutulmayacağını ifade eden Karabat, adil ve halkçı bir yönetim vurgusu yaptı.

Kurdele İzmir Marşı ile kesildi

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi İzmir Marşı eşliğinde kesildi. Tören sonunda Kızılay Mahallesi Muhtarı Besra Girgör tarafından Başkan Ömer Eşki’ye teşekkür plaketi verildi.