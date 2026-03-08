Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Ataşehir ile Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) arasında ulaşımı kolaylaştıracak Çiğli Kipa Taşıt Köprüsü’nün yapımına başlandı. Tamamlandığında, mevcut yaklaşık 3 kilometrelik yol 100 metreye düşecek ve bölgedeki yoğun hastane ve fabrika trafiği 15 dakikadan 1 dakikaya inecek. Böylece ambulans ve itfaiye araçlarının kritik durumlarda bölgeye erişimi büyük ölçüde hızlanacak.

Çevre yolu yükü hafifleyecek

Yeni köprü, AOSB ve Çiğli Kipa’ya alternatif ulaşım sağlayarak Caher Dudayev Bulvarı ve çevre yolundaki yoğunluğu azaltacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eş zamanlı yürüttüğü Şemikler Taşıt Üst Geçidi Projesi ile birlikte Çiğli–Karşıyaka aksında yıllardır süren trafik sıkışıklığı önemli ölçüde rahatlayacak.

Acil Müdahale Araçları için hayati önlem

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı İnşaat Mühendisi Aşkın Şenyürekli, köprünün öncelikli hedefinin acil müdahale araçlarının hızını artırmak olduğunu vurguladı. Şenyürekli, “Mevcut durumda araçlar uzun ve yoğun bir çevre yolu güzergahı kullanmak zorunda. Özellikle fabrika giriş-çıkış saatlerinde ciddi yavaşlamalar yaşanıyor. Yeni düzenleme ile mesafe 100 metreye inecek ve ulaşım yalnızca bir dakika sürecek” dedi.

Depreme dayanıklı ve uzun ömürlü tasarım

Şenyürekli, köprünün Türkiye’nin güncel deprem yönetmeliklerine uygun olarak projelendirildiğini belirtti. Fore kazık ve derin karıştırma yöntemiyle zemin güçlendirmelerinin planlandığını aktaran mühendis, çelik imalat çalışmalarının başladığını ve inşaatın yaklaşık bir yıl süreceğini ifade etti. “Zemin sıvılaşmasına karşı gerekli önlemler alındı. Dayanıklı ve uzun ömürlü bir köprü inşa ediyoruz. Planladığımız süreden daha kısa zamanda bitirerek İzmir halkının kullanımına açmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Yaya ve bisikletler de unutulmadı

Yaklaşık 65 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğinde olacak Çiğli Kipa Köprüsü, tek gidiş–tek geliş iki şeritli taşıt yolu ile bisiklet ve yaya yoluna da sahip olacak. Köprü, Çiğli Kipa Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu 8280 Sokak ile Ataşehir Mahallesi’ne yeni giriş sağlayacak 8019/14 Sokak arasında bağlantı kuracak.