İzmir’de yaşayan İrfan Okçu, iftar saati yaklaşırken sosyal medyada karşısına çıkan "Sıfır Faizli 200 Bin TL Kredi" reklamının kurbanı oldu. Bir anlık dalgınlıkla reklamı tıklayan talihsiz adam, hayatının en büyük kabusunu yaşadı. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılarla 2 saat boyunca telefonda konuşan İrfan Okçu, tüm birikiminden oldu. 800 Bin lira dolandırılan Okçu, soluğu polis merkezinde alarak dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Profesyonel Tuzak

İzmir'de 2 Mart akşamı yaşanan olayda emekli İrfan Okçu, iftar saati yaklaşırken sosyal medyayı incelemeye başladı. Karşısına çıkan özel bir bankanın,"Sıfır Faizli 200 Bin TL Kredi" reklamını tklayan Okçu, dolandırıcıların tuzağına düşmüş oldu. 'Reklamı tıkladıktan kısa süre sonra mağduru arayan dolandırıcılar, profesyonel bir üslupla özel bankas personeli olduklarını söylediler. Kredi işlemlerini başlatma bahanesiyle İrfan Okçu'nun kart numarasını, CVV kodunu, ve en önemlisi, telefonuna gelen onay şifrelerini tek tek ele geçirdiler.

2 Saat Konuştuktan Sonra Acı Gerçeği Anladı

800 Bin lira dolandırıldıktan soluğu polis merkezinde alan İrfan Okçu'nun verdiği ifadeye göre dolandırıcıların 2 saat boyunca kendisini telefonda tutarak "Normal konuşmalar" yaptıklarını, bu süre içinde hesaplarından para çektiklerini, acı gerçeği telefonu kapattıktan sonra anladığını söyledi. Mağdur Okçu, mobil bankacılık uygulamasına girmeye çalıştığında hesabına erişemedi ve dolandırıldığını o zaman anladığını söyledi.

Bilânço Ağır: Yüz Binlerce Lira Buhar Oldu

Yapılan incelemelerde, mağdurun hesabından dakikalar içinde 5 adet 100 bin TL'lik işlem, 30 bin TL ile 43 bin TL arasında değişen 6 farklı ödeme olmak üzere 800 bin lira hesabından para çekildiği tespit edildi. Dünyası kararan emekli İrfan Okçu, 'Aylardır yaptığım birikimimi bankada saklıyordum. Bir çok lüksümden vazgeçip paramı biriktirmek istiyordum. İftar saatinden önce çok boş bulundum ve dolandırıcıların tuzağına düştüm. Şikayetimi yaptım. Paramı istiyorum. Başkaları benim düştüğüm tuzağa düşmesin.