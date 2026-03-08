Son Mühür/Merve Turan- Bornova Belediyesi’nin düzenlediği Kent Söyleşileri’nin şubat ayı programında şair ve yazar Aydın Şimşek konuk oldu. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşen “Büyük Şairler, Büyük Aşklar ve Bilinmeyenler” başlıklı etkinlik, edebiyatseverlerin yoğun ilgisini çekti.

Büyük şairlerin hayatına yakın bakış

Söyleşi kapsamında Türk ve dünya edebiyatının önde gelen isimleri Nazım Hikmet, Vladimir Mayakovski ve Ahmed Arif’in yaşamları ve eserleri masaya yatırıldı. Aydın Şimşek, bu şairlerin sadece eserlerinden değil, aşklarından, hayal kırıklıklarından, sürgün yıllarından ve çoğu zaman göz ardı edilen yönlerinden de örnekler verdi.

Şiirin sadece estetik bir değer taşımadığını, aynı zamanda bir direniş ve varoluş biçimi olduğunu vurgulayan Şimşek, büyük şairlerin özel yaşamlarındaki deneyimlerin şiirlerine nasıl yön verdiğini katılımcılarla paylaştı. Etkinlik sırasında yapılan şiir alıntıları ve anlatılan anekdotlar, izleyicilerde duygusal anlar yaşattı.

Müzik ile başlayan edebiyat yolculuğu

Etkinlik, kanun virtüözü Namık Sağlam ve gitarist Mehmet Kılınç’ın sahne aldığı müzik dinletisi ile başladı. Klasik ve çağdaş ezgilerin harmanlandığı performans, katılımcıları edebiyat yolculuğuna hazırladı ve geceye zarif bir giriş sağladı.

Programın moderatörlüğünü üstlenen İbrahim Aktaş, sorularıyla söyleşiyi derinleştirirken, izleyicilerin etkinliğe aktif katılımını da teşvik etti.

Katılımcılardan yoğun ilgi

Kent Söyleşileri’nin bu ayki buluşması, salonu tamamen dolduran izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlik sonunda Aydın Şimşek, uzun süre alkışlandı. “Büyük Şairler, Büyük Aşklar ve Bilinmeyenler” temalı program, Bornova’da edebiyatın yalnızca okunmadığını, aynı zamanda paylaşıldığını ve birlikte yeniden keşfedildiğini gösterdi.