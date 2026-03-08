Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı saflarına yaklaşık dokuz ay önce katılan İrem Gül Altundaş, sadece bir meslek sahibi olmakla kalmadı, aynı zamanda çocukluk yıllarından beri kurduğu hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Henüz küçük bir çocukken mahallesinde tanık olduğu bir yangında, devasa alevlere korkusuzca müdahale eden itfaiye ekiplerinden etkilenen Altundaş, bugün o hayranlıkla izlediği üniformayı gururla taşıyor. Kentin güvenliğini sağlamak adına en riskli operasyonlarda ön saflarda yer alan genç itfaiyeci, sarsılmaz kararlılığı ve cesaretiyle kadınların zorlu iş kollarındaki başarısının en somut örneklerinden biri haline geldi.

Yangın yerinden itfaiye üniformasına uzanan serüven

Şu an 24 yaşında olan İrem Gül Altundaş’ın hikâyesi, çocukluk hafızasında yer eden o çarpıcı yangın günüyle başladı. İnsanları kurtarmak için cansiperane çalışan ekiplerin mücadelesine şahitlik eden Altundaş, o an bu kutsal mesleğe gönül verdi. Yıllar geçse de heyecanından hiçbir şey kaybetmeyen genç kadın, eğitim hayatını da bu hedef doğrultusunda şekillendirdi. Lise yıllarında itfaiye bölümünü tercih ederek teorik altyapısını kuran Altundaş, üç yıllık zorlu bir eğitim maratonunun ardından staj dönemini başarıyla tamamladı. Dokuz aylık saha tecrübesi sırasında mesleğin tüm zorluklarını bizzat deneyimleyen genç nefer, bu yolun kendisi için doğru tercih olduğunu o günlerde bir kez daha teyit etti.

Sınav maratonu ve Narlıdere Grubu’ndaki gurur tablosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye eri alımı ilanını gördüğünde tereddüt etmeden harekete geçen Altundaş, hem fiziksel hem de teknik mülakatlarda üstün bir performans sergiledi. Zorlu sınav süreçlerini başarıyla geride bırakarak göreve kabul edilen genç itfaiyeci, mesleğe adım attığı ilk günü hayatının en kıymetli dönüm noktalarından biri olarak nitelendiriyor. Halen Narlıdere İtfaiye Grubu bünyesinde görev yapan Altundaş, İzmir halkının can ve mal güvenliğini korumak için her sabah mesaisine ilk günkü heyecanıyla başlıyor. Disiplinli çalışmasıyla ekip arkadaşlarının takdirini kazanan genç kadın, üniformasını büyük bir sadakatle taşıyor.

Sahada güç ve psikolojik dayanıklılığın önemi

İtfaiyecilik mesleğinin sadece ateşle mücadele etmekten ibaret olmadığını belirten İrem Gül Altundaş, işin perde arkasındaki ağır sorumluluklara dikkat çekiyor. Koruyucu ekipmanların ağırlığından öte, olay anındaki psikolojik baskının ve hızlı karar verme yetisinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Altundaş, her türlü vakaya karşı zihnen hazırlıklı olmanın gerekliliğini dile getiriyor. Ekipman kullanımından insanlarla kurulan kriz iletişimine kadar her aşamada profesyonelliğin şart olduğunu ifade eden başarılı itfaiyeci, "Eğer bu sahada varlık gösteriyorsam, hem bedenen hem de ruhen güçlü kalmak zorundayım" sözleriyle mesleki ciddiyetini ortaya koyuyor.

Önyargıları yıkan başarı: "İyi ki vazgeçmedim"

Kariyer yolculuğunun başında çevresinden gelen "Acaba yapabilir mi?" şeklindeki tereddüt dolu sorularla karşılaştığını anlatan Altundaş, bu süreçte hiçbir zaman geri adım atmadığını belirtiyor. Zaman zaman fiziksel sınırlarını zorlayan anlar yaşasa da içindeki sese kulak verdiğini ifade eden genç itfaiyeci, bugün geldiği noktada tek bir pişmanlık dahi duymuyor. Ekibindeki tek kadın personel olmasına rağmen hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadığını, aksine liyakat ve başarı odaklı bir ortamda çalıştığını vurgulayan Altundaş, tüm kadınlara şu sözlerle sesleniyor:

"Kadınların azmiyle üstesinden gelemeyeceği hiçbir engel yok. Cinsiyetçi kalıpların ötesine geçerek yaptığımız işle değerlendirilmek en büyük kazancımız. Hangi alanda olursa olsun kadınlar yılmamalı; kendilerinin en güçlü versiyonunu yaratmak için mücadeleye devam etmeli."