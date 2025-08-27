Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri içerisinde Kültürpark’ta organize edilecek 94’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) için toplu ulaşım hizmetlerinde kapsamlı düzenlemeler yaptı. ESHOT, Metro, Tramvay, İZDENİZ ve İZBAN gibi toplu ulaşım araçlarında sefer sıklıkları artırılırken, gece geç saatlere kadar hizmet verecek şekilde son sefer saatleri uzatıldı. Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 indirim uygulanacak, İZBAN ise gün boyunca ücretsiz hizmet sunacak.

Toplu ulaşım tüm hızıyla beraber fuara hazırlanıyor

Bu yıl 94’üncüsü gerçekleştirilecek olan İzmir Enternasyonal Fuarı, Kültürpark’ta 12 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, fuar süresince vatandaşların rahat ve hızlı bir şekilde fuar alanına ulaşabilmesi için toplu ulaşım hizmetlerini güçlendirdi. ESHOT Genel Müdürlüğü, fuar ziyaretçilerinin şehir merkezine kolayca ulaşabilmesi için yeni otobüs hatları oluşturdu. Güncel sefer saatleri ve hat bilgileri, www.eshot.gov.tr adresinden ve ESHOT’un sosyal medya hesaplarından öğrenilebilecek.

01:20'ye kadar uzatıldı

İzmir Metro’da fuar süresince son sefer saati 00.20’den 01.20’ye uzatıldı. Gece 00.20 ile 01.20 arasında seferler 20 dakikada bir yapılacak. Konak Tramvayı’nda da son sefer saati 01.20 olarak belirlenirken, 00.00-01.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir, 01.00-01.20 arasında ise 10 dakikada bir sefer düzenlenecek. Bu düzenlemeler, fuar ziyaretçilerinin gece saatlerinde de rahatça ulaşım sağlamasını amaçlıyor.

İZBAN’da da sefer saatlerinde düzenlemeye gidilmişti

İZBAN, fuar süresince her gün iki ek seferle hizmet verecek. Trenler, Aliağa’dan 00.26’da, Tepeköy’den ise 00.31’de hareket edecek. Her iki yönden gelen trenler, saat 01.35’te Alsancak’tan başlangıç istasyonlarına geri dönecek. Bu ek seferler, fuar sonrası dönüşlerde yolculara kolaylık sağlayacak.

Deniz ulaşımında gece seferlerinin durumu ne olacak?

İZDENİZ, fuar süresince deniz ulaşımında da ek seferler planladı. Karşıyaka-Alsancak, Bostanlı-Alsancak, Alsancak-Karşıyaka ve Alsancak-Bostanlı hatlarında her gece saat 02.00’ye kadar ilave seferler düzenlenecek. Deniz ulaşımıyla fuara ulaşmak isteyenler, detaylı sefer bilgilerine www.izdeniz.com.tr adresinden erişebilecek.

Fuara katılım ücreti de belli olmuştu

94. İzmir Enternasyonal Fuarı, 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında her gün 16.00’da başlayacak, etkinlikler 23.00’te sona erecek. Giriş bedeli tam 40 TL, öğrenci 25 TL olarak kararlaştırıldı.

30 Ağustos’ta da vatandaşlar için özel düzenlemeler mevcut

Zafer Bayramı’nda ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay, İZDENİZ ve İZTAŞIT yüzde 50 indirimli olacak. İZBAN ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği gün boyunca ücretsiz hizmet sağlayacak.