Sezonun ilk iki haftasında istediği sonuçları alamayan ve 1 puanla yoluna devam eden Altınordu, kadrosunu güçlendirmek adına ilk dış transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertliler, bir süredir takımla birlikte antrenmanlara çıkan Birhan Elibol ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Avustralya’dan İzmir’e uzanan kariyer

Avustralya’nın Melbourne kentinde dünyaya gelen 22 yaşındaki savunmacı, North Sunshine Eagles forması giyerken dikkatleri üzerine çekti. 1.93 metre boyundaki stoper, daha önce Avustralya’da Pascoe Vale SC, Hume City FC ve Moreland kulüplerinde oynadı. Fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve savunma liderliği ile tanınan genç oyuncu, Altınordu’nun yeni sezonda defans hattındaki en önemli kozlarından biri olacak.

Kadro yeniden şekilleniyor

Altınordu, yeni sezon öncesinde radikal bir kadro değişimine gitmişti. Erbaaspor karşılaşması öncesi 9 gurbetçi futbolcuyla yollarını ayıran İzmir ekibi, geçen sezondan toplam 20 oyuncuyla vedalaştı. Bu süreçte 8 altyapı oyuncusu kiralık olarak gönderildikleri takımlardan geri döndü.

Şu an kadrosunda 18 futbolcu bulunan Altınordu, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüp yönetiminin, altyapısından yetişip boşta olan eski oyuncularla da yeniden anlaşma zemini aradığı öğrenildi.

Savunmaya güven, gençlere şans

Altınordu teknik heyeti, Birhan Elibol transferiyle hem savunma hattına güç katmayı hem de genç ve uzun vadede gelişime açık bir oyuncu ile ilerlemeyi hedefliyor. Kulübün gençlere yatırım politikası doğrultusunda, Birhan’ın önümüzdeki 3 yıl boyunca hem tecrübe kazanması hem de takımın başarısına katkı vermesi planlanıyor.