Son Mühür- İzmir’de İZSU tarafından duyurulan 32 saatlik planlı su kesintisi, vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Kesinti, SMS ile saat 20.58’de bildirilirken, suyun 21.00’de aniden kesilmesi günlük yaşamı sekteye uğrattı.

"Boy abdesti nasıl alınacak?”

Gaziemir Emir Sultan Camii’nde abdest almak isteyen vatandaşlar, şadırvanlarda da su olmaması nedeniyle mağdur oldu. Cemaatten bazı kişiler, “Teyemmüm ile abdesti aldık ama boy abdesti nasıl alınacak?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Temel ihtiyaçlar da karşılanamıyor

Vatandaşlar, kesintinin sadece içme suyu değil, aynı zamanda temel ihtiyaçları da zorlaştırdığını vurguladı. Özellikle cami ve toplu kullanım alanlarında tuvaletlerin susuz kalmasının ciddi bir hijyen sorunu yaratabileceğine dikkat çekildi.

Salgın hastalık riski kapıda

Cami cemaati ve bölge halkı, İZSU’ya çağrıda bulunarak kesintilerin süresi ve etkileri konusunda daha planlı ve şeffaf bilgilendirme yapılmasını istedi. Uzmanlar ise suyun uzun süre kesik kalmasının tuvalet ve temizlik ihtiyaçlarını imkânsız hale getireceği, bunun da salgın hastalık riskini artırabileceği uyarısında bulundu.