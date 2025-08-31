3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta sezonun ilk haftasında 7 Eylül’de deplasmanda Uşakspor’la karşılaşacak Altay, sahadan 3 puanla ayrılarak lige galibiyetle başlama hasretine son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, en son 2021-22 sezonunda Süper Lig’de ilk hafta zaferi yaşamıştı.

2021’de Süper Lig’e flaş başlangıç

Altay, Süper Lig’de mücadele ettiği 2021-22 sezonuna 14 Ağustos 2021’de Kayserispor’u deplasmanda 3-0 yenerek başlamıştı. O maçta Bamba (2) ve Thaciano’nun golleriyle farklı bir galibiyet elde eden İzmir temsilcisi, sezon sonunda küme düşerek Süper Lig’den ayrılmıştı.

1486 gün sonra ilk maçta galibiyet hedefi

Siyah-beyazlılar, 8 yıl sonra döndüğü 3’üncü Lig’de Uşakspor’u mağlup etmesi halinde tam 1486 gün sonra bir sezon açılışını galibiyetle kapatmış olacak. Son 3 sezonda ise ligin ilk maçlarında galibiyet sevinci yaşayamayan Altay, Samsunspor’a 2-0, Şanlıurfaspor’a deplasmanda 2-1 yenilmiş, 24Erzincanspor’la ise 0-0 berabere kalmıştı.

Kupada moral arayacak

Lig maçının öncesinde hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Bursa Yıldırımspor’a konuk olacak Altay, turu geçerek moral bulmayı hedefliyor.

Ceyhun Gülselam forma giyemeyecek

Altay’da sakatlığı süren deneyimli ön libero Ceyhun Gülselam Uşakspor deplasmanında forma giyemeyecek. Genç ağırlıklı kadrosuyla lige hazırlanan İzmir ekibi, hem kupada hem de ligde sezona iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor.