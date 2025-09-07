Son Mühür- Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde en az 10 gün boyunca yağmur beklenmiyor. Bu süreçte sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek ve özellikle nemin artışıyla birlikte bunaltıcı günler geri dönecek.

Pastırma sıcakları başlamadı

Uzmanlar, pastırma sıcaklarının genellikle kasım ayının ilk yarısında görüldüğünü belirtiyor. Bu nedenle ekim ayının kalan günlerinde sonbahar havası devam edecek.

Marmara parçalı bulutlu

Marmara Bölgesi’nde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı hava görülüyor. Bölgede gündüz sıcaklıkları 25-30 derece arasında ölçülüyor.

Ege’de kıyılar ılık

Ege’nin kıyı şeridinde parçalı bulutlu, iç kentlerinde yağışlı hava hakim. İzmir’de 33, Denizli’de 31, Afyonkarahisar’da ise 24 derece sıcaklık kaydediliyor.

Akdeniz’de yazdan kalma günler

Akdeniz Bölgesi’nde parçalı bulutlu gökyüzü öne çıkıyor. Bölgede gündüz sıcaklıkları 30-35 derece arasında değişiyor.

İç Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü

İç Anadolu Bölgesi’nde sağanak yağışların yanı sıra yer yer gök gürültüleri etkili oluyor. Ankara 26, Eskişehir 25, Kayseri 28, Sivas 27 derece ölçülüyor.

Karadeniz’de yağış devam edecek

Karadeniz Bölgesi’nde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Bolu’da 24, Samsun’da 29, Trabzon’da 26 derece sıcaklık kaydediliyor. Yağışların pazartesi günü de süreceği tahmin ediliyor.

Doğu ve Güneydoğu’da sıcak seyir

Doğu Anadolu’da parçalı bulutlu hava hakimken, Kars 28, Malatya 33, Hakkari 30 derece ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu’da az bulutlu gökyüzüyle sıcaklıklar 34-35 derecelerde seyrediyor. Pazartesi itibarıyla bölgede 2-3 derecelik düşüş öngörülüyor.