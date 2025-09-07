Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, İzmir dahil olmak üzere çevre illerde de hissedilirken, uzmanlardan önemli değerlendirmeler geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaşanan sarsıntının bölgedeki "ölü fayları" yeniden harekete geçirdiğini belirtti.

Sındırgı depremi 'Ölü Fayları' aktifleştirdi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in açıklamasına göre, Balıkesir Sındırgı'daki 4.9 büyüklüğündeki deprem, Emendere Fay Zonu ve bu zonla bağlantılı küçük faylardan kaynaklandı. Sözbilir, 10 Ağustos'ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki ana depremden sonra artçı sarsıntıların, Sındırgı'nın güneyindeki dağlık alana doğru kaydığını ve Türkiye Diri Fay Haritası'nda yer almayan bu faylar üzerinde yoğunlaştığını belirtti. Bu durumun, daha önce pasif durumda olan "ölü fayların" ana şokla tetiklenerek yeniden aktif hale geldiğini gösterdiğini ifade etti.

Deprem fırtınası bekleniyor

Prof. Dr. Sözbilir, bölgedeki fayların jeotermal kaynaklar barındırması nedeniyle, büyüklüğü 5'i geçmeyen ve "deprem fırtınası" olarak adlandırılan bir dizi sarsıntının devam etmesinin beklendiğini söyledi. Sındırgı'da yapılan saha çalışmalarında, haritalanan bu fayların arazide 30 kilometre boyunca Çaysimav segmentine doğru izlenebildiği kaydedildi. Uzmanlar, ilgili kurum ve kuruluşları bu gelişmeyi dikkate alarak bölgedeki deprem tehlikesini yeniden değerlendirmeye çağırdı. Bu uyarılar, bölge halkı ve yetkililer için deprem riskine karşı daha hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.