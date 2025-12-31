İzmir’de trafiğin en yoğun arterlerinden biri olan Ankara Caddesi’nde, orta refüjü kullanarak ilerlediği tespit edilen bir sürücüye yüksek tutarlı idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu.

Orta refüjden ilerledi, trafiği tehlikeye attı

Yapılan denetim ve incelemelerde, 06 ZUB 62 plakalı otomobilin sürücüsü D.K.’nin (49) Ankara Caddesi üzerinde orta refüjü kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. İhlalin kamera kayıtları ve saha tespitleriyle ortaya konulduğu öğrenildi.

İhlali kabul etti

Sürücü D.K.’nin, yapılan inceleme sırasında kural ihlalini kabul ettiği bildirildi. Bunun üzerine işlemler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yürütüldü.

7 ayrı maddeden ceza kesildi

Yetkililer, söz konusu tehlikeli sürüş nedeniyle sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu’nun 7 ayrı maddesi uyarınca işlem yaptı. Bu kapsamda D.K.’ye toplam 10 bin 473 TL idari para cezası uygulandı.

Ehliyetine 2 ay el konuldu

Para cezasının yanı sıra sürücünün ehliyeti de 2 ay süreyle geri alındı. Yetkililer, benzer ihlallerin hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturduğunu vurgulayarak, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.