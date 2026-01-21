Son Mühür- Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında Esat Yontunç hakkında yakalama kararı alındı. Yontunç’un kararın çıkarıldığı sırada yurt dışında olduğu belirtildi.

Yontunç’a yöneltilen suçlamalar

Soruşturma dosyasında Esat Yontunç’a yöneltilen suçlamaların, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” ile “fuhuş ve fuhuşa aracılık etme” olduğu iddia edildi. Güvenlik güçleri, dosyanın çok yönlü olarak incelendiğini ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Çocukluk arkadaşlığı dikkat çekti

Acun Ilıcalı ile Esat Yontunç’un uzun yıllara dayanan bir dostluğu olduğu biliniyor. İkilinin çocukluk arkadaşı olduğu, 1990 yılında Ilıcalı’nın anne ve babasının geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, Ilıcalı’nın yaklaşık bir yıl boyunca Yontunç’un evinde kaldığı ifade ediliyor.

Ünlü isimlere yönelik operasyonlar sürüyor

Ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde de bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ’ın yanı sıra, iş dünyasından tanınmış bazı isimlerin çocukları gözaltına alındı. Soruşturmanın kapsamının genişletilerek devam ettiği öğrenildi.

Esat Yontunç’un da listede olduğu ortaya çıktı

Dünkü operasyonun ardından, hakkında gözaltı ve yakalama kararı verilen isimler arasında Esat Yontunç’un da bulunduğu ortaya çıktı.

Yontunç’un hem Acun Ilıcalı’nın yakın çevresinde yer alması hem de Acun Medya’daki üst düzey görevi nedeniyle gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Dominik’te olduğu öğrenildi

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’un, Türkiye’de olmadığı ve şu anda Survivor çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti’nde bulunduğu belirtildi.