Ege Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun yağış dalgası, İzmir’in birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Kent genelinde gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak, özellikle dere yataklarında ve ana arterlerde ciddi aksamalara yol açtı. Yağışın en çok hissedildiği noktalardan biri olan Karabağlar’da, debisi yükselen dere yatağının taşması sonucu ulaşım ve günlük yaşam büyük ölçüde felç oldu.

Karabağlar’da ulaşım ve yaya trafiği suya gömüldü

Karabağlar ilçesinde bulunan ve bölgenin tahliye hatlarından biri olan Karabağlar Deresi, sağanağın yükünü kaldıramayarak yatağından taştı. Taşkınla birlikte sokaklar kısa sürede göle dönerken, bölge güzergahını kullanan sürücüler araçlarıyla suyun içinde ilerlemekte güçlük çekti. Sadece araç trafiği değil, yayalar da yükselen su seviyesi nedeniyle kaldırımları kullanamaz hale geldi. Vatandaşlar, güvenli noktalara ulaşabilmek için büyük çaba sarf ederken, su birikintileri nedeniyle birçok noktada geçişler imkansızlaştı.

Yağışın bilançosu: Zirve 57 kilogram ile Çeşme’de

Meteorolojik verilere göre, İzmir’in turistik ilçeleri ve merkezi, metrekare başına düşen yoğun yağış miktarlarıyla zor bir sınav verdi. Yağış miktarının en yüksek ölçüldüğü bölge, metrekareye tam 57 kilogram yağışın düştüğü Çeşme ilçesi oldu. Çeşme’yi, 29 kilogram ile Karaburun ve 27 kilogram ile İzmir merkez takip etti. Şehrin batı ve güney aksında yer alan Narlıdere ve Balçova bölgelerinde ise yağış miktarı 23 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Seferihisar ve komşu ilçelerde yağış etkisi sürüyor

Yağışlı hava kütlesi sadece merkezde değil, çevre ilçelerde de etkisini hissettirmeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Seferihisar ilçesinde metrekareye 20 kilogram yağış düşerken, yetkililer sel ve su baskını riskine karşı uyarılarını yineledi. Kentin farklı noktalarında altyapı ekipleri teyakkuza geçirilmiş olsa da yağışın şiddeti ve metrekareye düşen ağırlık, şehir genelinde ulaşım konforunu olumsuz etkilemeye devam ediyor.