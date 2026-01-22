Son Mühür - Yapay zekâ ve yazılım mühendisliği alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Ege Üniversitesi, yeni bir bilimsel projeyle daha TÜBİTAK desteği aldı. Prof. Dr. Geylani Kardaş yürütücülüğünde hazırlanan proje, Büyük Dil Modelleri ile Çok-Etmenli Sistemlerin entegrasyonuna odaklandı. Çalışma kapsamında, otonom sistemlerin karar alma süreçlerini güçlendirecek yeni bir yazılım yaklaşımı geliştirilmesi amaçlandı.

Rektör Alcı’dan tebrik

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destekleme Programı kapsamında kabul edilen proje nedeniyle Prof. Dr. Geylani Kardaş ve ekibini tebrik etti. Alcı, yapay zekâ ve otonom sistemler gibi geleceğin teknolojilerine yön veren projelerin üniversitenin bilimsel vizyonuna güç kattığını ifade ederek ekibe başarılar diledi

Projenin kapsamına ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Geylani Kardaş, yapay zekâ ve otonom sistemlerin veri analizi, sağlık, finans ve robotik başta olmak üzere birçok alanda dönüşüm yarattığını vurguladı. Akıllı şehirler, sürücüsüz araçlar, akıllı ev sistemleri ve endüstriyel otomasyon gibi alanlarda otonom sistemlere olan ihtiyacın hızla arttığını belirten Kardaş, bu yapıların başarısının “etmen” olarak adlandırılan bileşenlerin etkinliğine bağlı olduğuna dikkat çekti.

Yeni yazılım mimarisi ve araç geliştirilecek

Mevcut Çok-Etmenli Sistem tasarımlarında Büyük Dil Modellerinin insan dilini anlama ve üretme yeteneklerinden yeterince yararlanılmadığını ifade eden Kardaş, bu eksikliği gidermek amacıyla LLM ile güçlendirilmiş MAS mühendisliği için “rol” kavramını sistematik bir yaklaşımla ele alacaklarını aktardı. Proje kapsamında, LLM işlevselliğini destekleyen etmen rol modelleri için yeni bir yazılım mimarisi tanımlanması ve bu mimariyi işletecek bir yazılım aracı geliştirilmesi planlandı.

Otonom sistemlerde daha güvenli ve öngörülebilir yapı

Kardaş, proje sonunda ortaya çıkacak yazılım mimarisi ve araç sayesinde yapay zekâ destekli sistemlerin karar alma mekanizmalarının daha öngörülebilir hale geleceğini belirtti. Bu gelişmenin, sürücüsüz araçlardan akıllı ev sistemlerine kadar geniş bir alanda daha güvenli ve verimli teknolojik altyapının oluşmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. Çalışmayla birlikte, insan kullanıcılar adına eylem yürüten LLM destekli yazılım etmenlerinin karmaşık çok-etmenli ortamlarda daha tutarlı ve etkili çalışması hedeflendi.