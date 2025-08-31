Manisa'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, sürücülere kısa süreli panik yaşattı. İzmir-Ankara D300 Karayolu üzerindeki Jandarma Kavşağı'nda bir orman arazözü ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobil sürücüsü yaralandı.

Sürücü yaralandı, trafik aksadı

Saat 13.00 sularında gerçekleşen kazada, Muhammed Mustafa E.'nin kullandığı Kütahya Orman İşletme Şefliği'ne ait 43 AFT 127 plakalı arazöz ile İbrahim D. (35) yönetimindeki 64 AAK 940 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü İbrahim D. yaralandı.

Kula'ya hastaneye kaldırıldı

Olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra, tedavi için Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir yolu tek şeride düştü

Kaza nedeniyle İzmir yönüne giden karayolu trafiği bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.