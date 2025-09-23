Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açılan davanın üçüncü oturumu Aliağa Şakran Cezaevi Kampüsü’ndeki salonda görüldü. Sanıkların savunmalarının ardından savcılık makamı mütalaasını sundu.

3 kişiye tahliye talebi!

Mütalaada, Levent İşler, Orhan Sertaç Dölek ve Sevcan Tınaztepe’nin tahliye edilmesi talep edildi. Diğer yandan, savunması alınmayan sanıkların zorla getirilmesine, Sayıştay’dan eksik belgelerin temin edilmesine yönelik karar verilmesi istendi.

Ayrıca, Özkan Mucuk, Serdar Deniz, Fırat Erkol, Nurten Gündüz ve Bayram Ali Işıklı’ya uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönünde de talepte bulunuldu.