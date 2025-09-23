İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çöp toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü koku, vatandaşların tepkisine yol açtı. Karşıyaka Belediyesi iştirakinde çalışan Genel-İş Sendikası 10 No’lu Şube’ye bağlı yaklaşık 1800 işçi, 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. Eylemin ardından ilçenin birçok cadde ve sokağında biriken çöpler hem görüntü kirliliğine hem de kötü kokuya neden oldu.

“Bizim günahımız ne?”

Karşıyaka’da esnaflık yapan İsmail Karataş, uzun süredir çöp sorunu yaşadıklarını belirterek, “Son 6-7 aydır bu sıkıntıyı çok çekiyoruz. Sineklerden, kokudan şikâyetçiyiz. Belediye işçilerine de hak veriyoruz, uzun zamandır maaş alamıyorlar ama bizim günahımız ne? Biz gıda satıyoruz, her şeyimiz temizken dışarıdan gelen sineklere yetişemiyoruz. Karşıyakalılar bu durumu hak etmiyor” dedi.

Bir başka vatandaş Hanife Ayra ise evlerinin önünde biriken çöplerin sağlığı tehdit ettiğini dile getirerek, “Defalarca belediyeye bildirdik. Mahalleler kalabalık, kapasite ortada. Günde üç defa toplanması gerekiyorsa üç defa araç gelmesi lazım. Buna çözüm bulunmazsa olacak olan bu” diye konuştu.

“Çözüm için el ele verilmeli”

Vatandaşlardan Sabahattin Kavak, sorunun İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden kaynaklandığını iddia ederek, “İzmir’de çöp biriktirme alanı yok, bu yüzden ilçe belediyeleri sorun yaşıyor. Yerel yönetimle hükümet el ele verip bu sorunu çözmeli” dedi.

Bir diğer yurttaş Ali Bilgin de mevcut manzarayı eleştirerek, “Sene olmuş 2025, millet uzaya gidiyor. Türkiye’nin üçüncü büyük şehrine bu görüntü yakışmıyor. İnsanlar sabah akşam çalışıyor, vergisini ödüyor. Bizim vergilerimizle ödenen maaşlar ödenmiyorsa çözüm bulunması gerekir” ifadelerini kullandı.