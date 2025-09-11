Son Mühür/ Begüm Mol- İZDENİZ AŞ tarafından organize edilen turlar, her pazar günü saat 11.00–13.00 arasında gerçekleştirilecek. Konak İskelesi’nden hareket edecek vapur, İzmir Körfezi’nde 2 saat sürecek bir rota izleyecek. Profesyonel rehberler eşliğinde yapılacak turda, kentin 8 bin 500 yıllık geçmişine dair bilinmeyen detaylar, kıyı şeridinden görülebilen tarihi yapılar ve İzmir efsaneleri katılımcılarla paylaşılacak.

Fotoğraf tutkunlarına özel anlar

Körfez’in maviliklerinde gerçekleşecek yolculuk, sadece tarih meraklılarına değil, fotoğrafçılıkla ilgilenenlere de hitap edecek. Katılımcılar, İzmir’in eşsiz manzaralarını objektiflerine yansıtma fırsatı bulacak. Tur, Konak İskelesi’nde sona erecek.

Online bilet satışı

Tur biletleri, bilet.izdeniz.com.tr adresi üzerinden online olarak satışa sunuldu. Katılım ücreti kişi başı 350 TL olarak belirlendi. Online bilet alan yolcular, SMS yoluyla kendilerine gönderilecek QR kodlu biniş kartıyla vapura giriş yapabilecek. Organizasyon boyunca gemide büfe hizmeti verilecek; dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesine izin verilmeyecek.

Ücretsiz katılım hakkı

Körfez Turları’na, Şehit Yakınları ve Gazi Kartı sahipleri ile Engelli İzmirim Kart kullanıcıları ve Refakatçi İzmirim Kartı olan bir refakatçi, rezervasyon yaptırmak koşuluyla ücretsiz katılabilecek. Ancak etkinlik kuralları gereği 13 yaş altı çocuklar turlara kabul edilmeyecek.

Tura katılım 40 kişiyle sınırlı tutuluyor. Rezervasyon yaptırmak isteyenler, 0232 320 00 35 / 102-103 numaralı telefonlardan başvuruda bulunabiliyor.

İzmir’in tarihini denizden keşfetmek isteyenler için Bergama Vapuru’nun nostaljik yolculukları, hem kültürel hem de görsel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.