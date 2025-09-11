Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediyesi, 13 Eylül Cumartesi günü Yakaköy Piknik Alanı’nda Türkiye’nin ilk Reçel Festivali’ni düzenleyecek. Yerel üreticilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden konserlere kadar zengin içerikli festival, İzmirlileri geleneksel lezzetlerle buluşturacak.

Köylerde kazanlar kaynadı

Festival hazırlıkları kapsamında Bornova Belediyesi, Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Bornova İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle kırsal mahallelerde üreticilere hijyen, düşük şeker kullanımı ve geleneksel reçel yapımı üzerine teknik eğitimler verildi. Yakaköy’de zencefil reçeli, Çamiçi Köyü’nde domates reçeli uygulamalı olarak hazırlandı. Kozalaktan ıhlamura kadar pek çok reçel çeşidi köylerde üretilerek festivale hazır hale getirildi.

Başkan Eşki’den davet

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Köylerimizde reçel kazanlarının yeniden kaynamasını, reçelin daha ulaşılabilir olmasını ve yeni neslin bu kültürü görmesini istedik. Annelerimizin yaptığı reçellerin tadını yeni nesillerle buluşturmak için Türkiye’nin ilk Reçel Festivali’ni düzenliyoruz” diyerek tüm İzmirlileri davet etti.

Festival programı

Etkinlikte 50 üretici stant açacak, reçel yapım atölyeleri, kör tadım etkinlikleri, bando gösterisi, çocuk atölyeleri, geleneksel oyunlar, trambolin ve şişme oyun parkuru yer alacak. “En güzel reçel” yarışmasının yanı sıra Ali Çakar ve Fulya Atıl konserleri de düzenlenecek. Festivalin açılışı saat 11.00’de yapılacak; katılımcılar Bornova Metro İzbaş Otoparkı, Altındağ Yahudi Mezarlığı ve Yeşilova Son Durak’tan saat 10.00’da kalkacak ücretsiz servislerle alana ulaşabilecek.

Yerel destek mesajları

Yakaköy Muhtarı Nedim Sert, “13 Eylül’de yapılacak Reçel Festivali’ne hepinizi davet ediyorum. Buyrun gelin, bu tatlı şöleni birlikte paylaşalım” diyerek Başkan Eşki ve emeği geçenlere teşekkür etti.