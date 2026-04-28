İzmir'in en güzel denizi tartışması yıllardır süren bir konu. Şehrin 629 kilometrelik kıyı şeridi var ve bu uzun kıyı boyunca onlarca farklı plaj sıralanıyor. Yarımada bölgesinde Çeşme ile Urla, kuzeyde Foça ile Dikili, güneyde Seferihisar ile Selçuk... Hepsi farklı bir tat sunuyor. Peki bu kadar seçenek arasından sıyrılan, "İzmir'de mutlaka görülmeli" denilen yerler hangileri?

İzmir'in en berrak denizi hangi ilçede?

Sıralamada genellikle Çeşme ilk sırada. Turkuaz suyu, ipeksi kumları ve sıcak deniziyle yıllardır birinciliği bırakmıyor. Altınkum Plajı belki de en bilineni; sığ olduğu için çocuklu aileler özellikle buraya gidiyor. Ilıca ise üç kilometre uzunluğundaki sahil şeridiyle tatilcileri kendine çekiyor. Yer altından çıkan sıcak su kaynakları sayesinde denize girmek bambaşka bir deneyim haline geliyor.

Ayayorgi ise denizinin temizliği ile değil, daha çok gece hayatıyla popüler. Kalabalıktan kaçmak isteyenler içinse Pırlanta Plajı, Delikli Koy ve Şifne tercih ediliyor. Pırlanta'nın gün batımı manzarası bambaşka, görmek lazım.

İzmir'in tenha ve bakir koyları nereler?

Karaburun, son yılların gizli yıldızı. Yarımadanın ucunda yer alan ilçe; Mordoğan, Sazak, Kösedere ve Badembükü gibi köyleriyle doğa tutkunlarına seslenen bir yer. Buradaki koyların suyu cam gibi, çevresi ise el değmemiş. Yalnızca ulaşım biraz zahmetli; özel araç olmadan rahat ulaşamıyorsun.

Urla'nın güneyindeki Demircili köyü de aynı kategoride. Demircili Koyu, Bodrum Koyu ve Yarımada olmak üzere üç farklı plaj sıralanmış burada. Suyu soğuk ama berrak. Yine Urla'da Yassıca Ada var; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin günübirlik vapur seferleri düzenlediği bu ada özellikle hafta sonları doluyor. Suyu ılık, kumlu ve dalgasız.

Çeşme mi yoksa Karaburun mu daha güzel?

Aslında bu iki ilçeyi karşılaştırmak biraz haksızlık. Çeşme'nin profili belli; popüler, hareketli, geniş ulaşım ağına sahip. Sosyal hayatın canlı olduğu, kafelerin ve gece kulüplerinin yan yana sıralandığı bir yer. Karaburun ise tam tersi. Sessiz, sakin, doğayla başbaşa kalmak isteyenlerin sığınağı. İzmirlilerin pek çoğu Çeşme'nin son yıllarda fazla kalabalıklaştığını söyleyip Karaburun'a yöneliyor. Foça ve Seferihisar'ın koyları da iki uç arasında bir denge sunuyor; ne çok kalabalık ne de çok ıssız.