İzmir’de taksiciler, korsan taşımacılık yaptığı belirtilen bir firmanın kent genelindeki billboardlara verdiği reklamları protesto etmek için Gündoğdu Meydanı’nda bir araya geldi. Taksici esnafı, söz konusu firmanın şehirde açık reklam yapmasının yasalara aykırı olduğunu dile getirerek duruma tepki gösterdi.

Taksiciler meydanda toplandı

Konak ilçesindeki Gündoğdu Meydanı'nda buluşan çok sayıda taksici, korsan taşımacılık faaliyetleriyle gündeme gelen firmanın İzmir’in ana arterlerinde, direklerinde ve billboardlarında görülen reklamlarını protesto etti.

Ellerinde dövizler taşıyan taksiciler, hem mesleklerinin zarar gördüğünü hem de şehirde haksız rekabet yaratıldığını belirtti.

“İki gündür İzmir’de büyük bir hukuksuzluk yaşanıyor”

Taksici esnafı adına açıklama yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, durumu şu sözlerle eleştirdi:

“İzmir’de iki gündür büyük bir hukuksuzluk yaşıyoruz. Korsan taşımacılık yapan bir firma, İzmir’in direklerinde, billboardlarında ve ana arterlerinde reklam vermeye başladı.”

Özkan, korsan taşımacılık yapan kişilerin emniyet ekiplerince yakalanması halinde araçlarının bağlandığını hatırlatarak, buna rağmen firmaya reklam alanı sağlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Reklam Kurulu’nun geçen yıldan kararları var”

Erkan Özkan, daha önce birçok ilde benzer girişimlerin engellendiğini vurguladı:

“Bu konuyla ilgili geçen yıl alınmış bir Reklam Kurulu kararı mevcut. Daha önce farklı illerde de böyle bir reklam denemesi yapılmış, ancak hukuka aykırı olduğu için reklamlara el konulmuş ve toplatılmıştır.”

Özkan, İzmir’de de aynı kararın uygulanması gerektiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Esnaf: “Haksız rekabet kabul edilemez”

Taksici esnafı, korsan taşımacılık yapan platformların denetim dışında hizmet verdiğini, vergisiz ve kayıtsız şekilde çalıştığını dile getirerek, bunun hem vatandaşın güvenliğini hem de yasal taksicilerin gelirini olumsuz etkilediğini ifade etti.